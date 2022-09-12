Her haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da günün çekilişi için nefesler tutuldu. İşte, merakla beklenen çekilişin saati, canlı yayın izleme sayfası ve büyük ikramiyesi ile ilgili bilgiler...