Sayıştay raporu muamması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki İstanbul seçimi programında Sayıştay raporu tartışması yaşandı. İmamoğlu, yayında Sayıştay'ın 2018 yılının Ekim ayında açıkladığı 2017 raporu gösterirken, Sayıştay'dan 23 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

İstanbul seçimleri öncesi ortak yayında bir araya gelen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında Sayıştay raporu tartışması yaşandı. Sayıştay’ın resmi internet sitesi ise 2018 yılının Ekim ayında açıkladığı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu” yer alıyor.

SAYIŞTAY RAPORU TARTIŞMASI

Programın moderatörlüğünü yapan Gazeteci İsmail Küçükkaya, "Bir Sayıştay raporu var. Son 5 yılda 753 milyon bir zarardan bahsediliyor. Son zamanlarda çok tartışma konusu vakıflara ayrılan son 1 yılda 308 milyon lira. Belediye başkanı olunca siz nasıl yapacaksınız?" sorusuna Yıldırım, "Sayıştay raporunu gördünüz mü İsmail Bey. Sayıştay raporunda öyle bir rakam yok. 108 milyon mu ne. Bu yalan. Yalan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından açıklandı" yanıtı vermişti.

Küçükkaya'nın "Yalanlama gelmedi" sözleri üzerine ise Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Geldi, onu bilmenizi isterim. Maalesef yeterince bu konu duyurulamadı. Onların yerine biz duyurmak zorunda kaldık. Böyle bir şey yok, kısacası yalan. Hadi doğru değil diyelim, Ekrem Bey alınmasın. Nitekim o televizyon programında bir düzeltmeyi yapınca 'doğru değilmiş' dedi ve geçiş yaptı. Değerli arkadaşımız bu konularda daha ilkeli davranmasını beklerim. Bu güne kadar ortaya atıp, kafa bulandırmaya çalışıp, bütün meselelerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Bunları tek tek sayarım. Ama ben zul duyarım. Ama biz İstanbul'u konuşamadık. Vakıflarla ilgili de açıklamalar yapıldı. Zaten belediyeler vakıflara nakit kaynak aktaramaz."

İmamoğlu ise aynı soruya şu yanıtı verdi:

"En büyük sorun yoksulluk, kötü yönetim ve israf. Kul hakkı meselesini çok önemsiyoruz. Ben artık kelimelere takılmıyorum, nasıl söylerse söylesinler. Sayıştay denetiminden çıkan raporu arzu ederlerse Sayın Yıldırım'a takdim ederim. Sayıştay raporunda İETT ve İSKİ'de yapılan usulsüzlüklerin 753 milyonu aştığı. Belediye taşınmazları işgal olarak kullandırılıyor, işgaliyenin sadece yüzde 20'si tahsil ediliyor. Yanıltılmış, aldatılmış olabilir. Bence kendisine bilgi verenleri gözden geçirsinler. İhtiyaç fazlası araba kullanımı. Şu an vekalet eden vali bey var. Buradan sesleniyorum, lütfen mukayyet olun. Billboardlara bunu kim asıyor? 23 Haziran'dan sonra kim gelirse ona göre hareket edilir. Şu anda bu afişleri oraya kim asıyor. Efendim ambulans, iş makinası, cenaze, iş makinalarıymış. İBB'ye ait, iştirakler hariç, KİPTAŞ ve bir sürü iştirak var, 28 tane. 1810 araç. 7 personele bir binek araç düşüyor. Sayıştay raporlarına giren rakam değil. Bunun gibi israfı engelleyeceğiz. Tasarruf yapacağız, ekonomik seferberlik başlatacağız."

SAYIŞTAY'DAN RAPOR AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumuna ilişkin başlayan tartışma üzerine, Sayıştay 23 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir" denilmişti.

Sayıştay'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında, Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır.

Diğer taraftan geçmiş yıllara ilişkin denetim raporları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır.

Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağı tarafımızca bilinmemekte olup, Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli maksatla yapılmış olup, gerçekle bağdaşmamaktadır.

Sayıştay raporlarında yer almayan bilgilerin Kurumumuzun adı kullanılarak basın yayın organlarında yer alması, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açtığı gibi Sayıştay’ın saygınlığını da zedelemektedir.

Yayıncılık etiği ile bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltıcı bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."