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        Haberler Bilgi Yaşam Sayıştay sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınav sonuçları sorgula

        Sayıştay sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınav sonuçları sorgula

        28-29 Aralık 2024 tarihlerinde Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı uygulanmıştı. ÖSYM'den sonuç duyurusu geldi. Sayıştay sınav sonuçları açıklandı. İşte Sayıştay sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:23
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        ÖSYM’den Sayıştay sınav sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.

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        ÖSYM DUYURDU

        ÖSYM sonuç duyurusunda, "2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı

        28-29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’nın (2024-Sayıştay Yazılı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

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        Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.

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