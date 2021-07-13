Manisa'da 15 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi 0:00 / 0:00

DHA

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Mersindere Mahallesi'nde DSİ Kurutma Kanalı mevkisinde sazlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı.

Harekete geçen Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ve İstihbarat ekipleri, sazlık alanda dron ile yaptıkları aramada boyları 10 santimetre ile 3 metre arasından değişen 15 bin 400 kök Hint keneviri olduğunu belirledi.

Yapılan operasyonla Hint kenevirleri jandarma ekipleri tarafından sökülüp imha edildi. DHA'nın haberine göre; kenevirleri sazlık alana eken şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.