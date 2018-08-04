Schaffhausen - Vaduz maçı heyecanı

Schaffhausen ve Vaduz, 05 Ağustos 2018 Pazar günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Schaffhausen 3 puanla 7. sırada, Vaduz 3 puanla 5. sırada bulunuyor. Schaffhausen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Vaduz, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 484 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Schaffhausen kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Vaduz sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Schaffhausen önceki hafta Winterthur mücadelesinde 3-1 kazandı.

Vaduz, Aarau karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Schaffhausen, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Vaduz, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vaduz 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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