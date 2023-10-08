Maçın 27. dakikasında İstanbulspor ceza sahasına yakın bir noktada Valon Ethemi ile çarpışan Bailly'nin saha içinde yapılan kontrolü sonrasında sağlık ekibi kulübeye oyuncunun değiştirilmesini işaret etti.

Omzundan sakatlanan Bailly'nin yerine 30. dakikada oyuna Necip Uysal dahil olurken, mücadeleye kaptan olarak çıkan Vincent Aboubakar kaptanlık pazubandını Necip Uysal'a taktı.

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Beşiktaş'ın bonservisiyle kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, bu sezon ilk kez görev yaptı.

Geçen sezon siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan, sezona da Corendon Alanyaspor'da başlayan Tayfur, İstanbulspor maçının 57. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna dahil oldu.