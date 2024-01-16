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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Scorpions 8 yıl aradan sonra İstanbul’da

        Scorpions 8 yıl aradan sonra İstanbul’da

        Efsanevi rock grubu Scorpions, İstanbul'da 2 gün üst üste konser verecek. 23 Mayıs konserinin biletleri yoğun ilgi üzerine kısa sürede tükenen grup, programına 25 Mayıs tarihini de ekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:46
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        Scorpions 8 yıl aradan sonra İstanbul'da
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        Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri olarak değerlendirilen Scorpions, istanbul’da 2 gün üst üste konser verecek. 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek konserinin biletleri çok kısa sürede biten grup, hayranlarının isteği üzerine konser programına ikinci günü ekledi.

        Son olarak 2016 yılında ülkemizde muhteşem bir konser veren Scorpions, 2024 yılının en büyük müzik konserlerinden birini gerçekleştirmek üzere, efsane albümleri 'Love at First Sting'in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamında 23 ve 25 Mayıs geceleri KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Konserinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Biletinial
        #Scorpions
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