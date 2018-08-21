Scunthorpe United - Fleetwood rakamlar

Scunthorpe United ve Fleetwood, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Scunthorpe United 4 puanla 15. sırada, Fleetwood 4 puanla 10. sırada bulunuyor. Scunthorpe United son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fleetwood son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 545. İddaa'da Scunthorpe United kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Fleetwood kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Scunthorpe United önceki hafta Bradford City mücadelesinde 1-2 kazandı.

Fleetwood ise Walsall karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Scunthorpe United, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Fleetwood, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fleetwood 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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