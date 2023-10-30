Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

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İki takım arasında ligde 9. randevu Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.