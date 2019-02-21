Sean Milliken hayatını kaybetti. 408 kilo olan 29 yaşındaki Sean Milliken, aşırı kiloları yüzünden 30 yaşını göremeyeceği için çok korktuğunu açıklamıştı ancak Milliken, bir enfeksiyon komplikasyonu sebebiyle hayatını kaybetti.
Ebeveynleri boşandıktan sonra kendisini yemek yemeye veren Milliken, kilolarıyla çocukluğundan beri mücadele ediyordu.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Milliken'in babası Matt, yaptığı açıklamada, oğlunun enfeksiyon komplikasyonlarından muzdarip olduktan sonra öldüğünü açıkladı.
Matt Milliken, “Pazar günü nefesiyle ilgili problemleri vardı. Onu geri döndürebilirlerdi ama bir süre sonra kalbi durdu" açıklamasında bulunarak, oğlunun “iyi kalpli” iyi bir adam olduğunu ekledi.
Sean Milliken, çocukluğundan beri kilosuyla mücadele ediyordu. Ebeveynleri boşandıktan sonra ise iyice kontrolden çıktı ve kendisini iyi hissetmek için yemek yemeye sarıldı.
Lise son sınıfta bacağı yaralanan Milliken yatmak zorunda kalınca 181 kiloya çıktı.
Milliken, 408 kiloya ulaştığında zayıflama ameliyatı olmak istediğini aksi takdirde o kiloda kalmaya devam ederse 30 yaşını göremeyeceğini, bundan dolayı da korku duyduğunu söylemişti.
Milliken, bir açıklamasında, "Her gün uyandığımda hayatımın ne hale geldiğiyle yüzleşmek zorunda kalıyorum.
Şimdi çok iriyim ve neredeyse hareket edemiyorum. Tek başıma yapabileceğim tek şey; yatağımın sonuna uzanabilmek, tuvalete gidebilmek ve annemin uyanık olup olmadığına bakmak" demişti.
Sean Milliken, tüm bakımını gerçekleştiren annesini 2017 yılında böbrekle ilgili sorunlar nedeniyle kaybetmişti.
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