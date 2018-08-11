İzinsiz havalanan ve bir havayolları mekaniğinin tarafından kaçırılan Horizon Air Q400 tipi bölgesel uçak, askeri uçaklarla takip edildikten sonra Ketron Adası'nda düştü.

Pierce County Şerifi, olayın bir terör olayı olmadığını, uçağı kaçıran kişinin resmi uçuş eğitim almadığını, yolcularını indiren uçakla ilgilenen görevli olduğunu söyledi. Açıklamada, kaçırılan uçağı iki F-15 savaş uçağının takip ettiği ancak uçağın düşme olayı ile bir ilgilerinin bulunmadığı kaydedildi. Havalimanın normal hizmet vermeye başladığı ifade edildi.

İzinsiz olarak park pozisyonundaki Horizon Havayolları'na ait çift motorlu turboprop bölgesel yolcu uçağı ile Seattle Tacoma Havalimanı'ndan kalkışından sonra uçak hava trafik kontrol merkezi tarafından uyarıldı. Bölgeye en yakın hava üssüne bilgi verilerek hazır bekletilen F-15'lere ise kalkış emri verildi. Yetkililerin kim olduğunu bildiklerini söyledikleri pilot alçaktan uçuşuna devam ederken, Ketron Adası yakınlarında düştü.

Uçağı kaçıran pilotla ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Pierce County Şerifi, FBI mahalli yönetimle görüşmelerin devam ettiğini, olayın detayları ile ilgili bilgi vermek için erken olduğunu söyledi.

Uçağın sahibi olan Alaska Airlines yayımladığı açıklamada, 76 yolcu kapasiteli Horizon Air Q400 uçağın izinsiz olarak kaldırıldığından haberdar olduğunu belirtti.

Ketron Adası'nda düşen uçağın kazadan önce havada manevralar yaptığı ve askeri uçaklar tarafından takip edildiği video görüntülerine yansıdı.

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