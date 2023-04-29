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Seçim yasakları neler ve ne zaman başlayacak? 14 Mayıs seçim yasakları

14 Mayıs'ta yapılacak Milletvekili Genel ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi geri sayım sürerken seçim yasakları da merak edilip araştırılıyor. Peki, seçim yasakları nelerdir? Seçim yasakları ne zaman başlayacak? İşte seçim yasaklarıyla ilgili merak edilen detaylar...

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  • Seçim yasakları neler ve ne zaman başlayacak? YSK listeyi duyurdu! 14 Mayıs seçim yasakları

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. 14 Mayıs'ta Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Seçim süreci ise belirli yasakları kapsıyor. Peki, seçim yasakları neler ve ne zaman başlayacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...
  • Seçim yasakları neler ve ne zaman başlayacak? YSK listeyi duyurdu! 14 Mayıs seçim yasakları

    SEÇİM YASAKLARI NELERDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip 36 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte seçim yasakları...
  • Seçim yasakları neler ve ne zaman başlayacak? YSK listeyi duyurdu! 14 Mayıs seçim yasakları

    Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

    Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

    Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

     
  • Seçim yasakları neler ve ne zaman başlayacak? YSK listeyi duyurdu! 14 Mayıs seçim yasakları

    Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

    Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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