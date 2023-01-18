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Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel seçim tarihi açıklaması!

Türkiye genel seçim tarihleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa gereği 18 Haziran 2023 olarak belirlen genel seçim tarihi için 'Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim' ifadelerini kullandı. Ak Parti Grup Toplantısın'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim için 14 Mayıs mesajı verdi. İşte, Genel seçim tarihine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

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  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    Türkiye 2023 genel seçimleri için geri sayım başladı. Son olarak 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim 2023 yılında yeniden yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının ardından bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısın'dan seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından "Seçimler ne zaman, erken seçim olacak mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 Türkiye Genel Seçim tarihine ilişkin son dakika açıklamaları...
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 14 MAYIS MESAJI!

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan seçim tarihine ilişkin olarak, "Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız" dedi.

    Erdoğan "CHP'nin kodlarında bu faşizm var. Diğerlerine noluyor? Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri krizleriyle milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin dedi." ifadelerini kullandı.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    "TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

    Bu seçimi farklı kılan nedir? 2002 seçimlerine siyasete yeni bir ses getirerek adım atmıştık. 2007 seçimlerine vesayetin ahlak dışı oyunlarıyla uğraşarak girmiştik. 2011 seçimlerine 2023 hedefleri sözü vererek girmiştik. 2015 seçimlerini FETÖ, PKK, DEAŞ saldırıları altında yaşamıştık. 2018 seçimlerini yeni yönetim sisteminin getirdiği tereddütleri göğüsleyerek geçirmiştik. 2023 seçimlerini ise dünyadaki krizlerin etkileriyle mücadele ederek girdik. Ucube ittifakın hezeyanlarıyla uğraşarak, milletimize verdiğimiz sözleri yetiştirmenin telaşını yaşayarak, 20 yılda kurduğumuz demokrasi ve kalkınma üzerine Türkiye Yüzyılı'nı inşası için hazırlanıyoruz.

    Türkiye öyle bir yol ayrımında ki böyle fırsatlar asırda bir gelir. Krizler dünyada köklü değişikliklerin başlamasına yol açtı. Türkiye sahip olduğu güçlü eser ve hizmet altyapısı sayesinde küresel sarsıntıları dayanak haline dönüştürebiliyor.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    BAHÇELİ'DEN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI!

    MHP lideri Devlet Bahçeli seçim tarihi hakkında, "Gazi Meclisimiz, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak hem birlikte Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" dedi. 

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Milletvekillerimizin ortak katılımıyla Kızılcahamam'da iç ve dış gündemlerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Meclis faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, gerçekleştirilecek seçimlere tam olarak hazırdır. 15 Ocak Pazar gününden itibaren seçim sathına girdiğimiz malumdur. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamaların bir an önce son bulması ve mutabakatla uygun tarihin tespiti iyi niyetli tespitimizdir.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    "MAYIS AYI İÇERİSİNDE BU İŞİ BİTİRELİM"

    Kriz çıkarmanın, kavga iklimi yaratmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını bilmeliyiz. 5'te 3 çoğunluk sağlanamazsa Anayasamız gereği Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verecektir. Bunun ardından da 60 günlük süre işlemeye başlayacaktır. Muhalefet ipe un sermezse uzlaşma sağlanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı elinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaktır. Sandık er meydanıdır. Gazi Meclisimiz, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak hem birlikte Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Uzlaşarak Türkiye'mizi birlikte seçime taşıyalım.

     Biz Cumhur İttifakı çatısı altında Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme ve Lider Ülke Türkiye'ye ulaşmaya söz veren vatan ve millet sevdalısıyız. Seçimlere tüm imkanlarımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duranların çalımını bozmak için milletimizle tek yürek oluyoruz.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    GENEL SEÇİM NE ZAMAN OLACAK? KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA!

    AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, genel seçim tarihine ilişkin olarak "Henüz tam net olarak söylemek mümkün değil. Zorunluluklar dolayısıyla bir miktar erken olabilir. Bu bir erken seçim değildir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez. Listeyi itibarlı isimler üzerinde yapacağız. Türkiye, Allah'ın izniyle 2023'te Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacak." ifadelerini kullandı.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    "5 KİŞİLİK BİR KOMİSYON KURDUK"

    Kurtulmuş "Seçim çalışmaları Türkiye Yüzyılı başlığı içerisinde gerçekleşecek. Her seçimde yapılan bir seçim beyannamesi var. 5 kişilik bir komisyon kurduk. O komisyon da çalışmalarını sürdürecek. Parti içerisindeki her arkadaşlarımızdan istifade ederek halkın gözünde çok rahat anlaşılacak bir seçim beyannamesini ortaya koyulacak. Bir gelecek vizyonu olmayan partinin başarılı olması söz konusu değil. AK Parti'nin en önemli özelliği de burada." sözlerini kullandı.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    "HİÇBİR ŞAİBE OLMADAN SEÇİM OLACAK"

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz... Demokrasimiz içerisinde çok sıkıntılı dönemlerimiz olmuştur. Ama darbelerden sonraki dönemler de dahi Türkiye'de sandık ortaya çıktığı zaman vatandaşımız önce büyük bir katılımla sandığa gitmiş, oylarını kullanmış ve kendi iradesini sandığa yansıtmıştır. Türkiye'de standartları çok yüksek bir seçim süreci her zaman uygulanmıştır.

    Hem seçim kampanyalarındaki herkesin istediği şekilde söyleyebilmesi hem de seçim günü sandıklara sahip çıkılabilmesi, şaibesiz bir seçim yapılabilmesi konusunda Türkiye'deki seçimler örnek seçimlerdir. Bu seçim de öyle olacak. Hiçbir şaibe olmadan seçim olacak." dedi.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    ERKAN KANDERMİR'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI!

    Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılarak bayram sonrası seçime gidilebileceğine dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ""Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

    Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihine ilişkin olarak, "Belki tarihini biraz öne çekerek güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    "BELKİ BİRAZCIK ÖNE ÇEKEREK TARİHİ GÜNCELLEYECEĞİZ"

    AK Parti genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    "FAZLA DEĞİL 5 AYIMIZ VAR"

    Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde seçim tarihi hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    "ERKEN ÇEKİM Mİ, SEÇİM TARİHİ GÜNCELLEMESİ Mİ?"

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Gözlemlediğimiz üzere tartışmalar şu konular etrafında olmaktadır, 'Erken seçim mi, yoksa seçim tarihinin güncellenmesi mi? Fesih mi, yoksa seçimin yenilenmesi mi? 90 gün mü, yoksa 60 gün mü?' Oysa konu çok net ve anlaşılır bir şekilde açıktır. Seçimler, mevsimsel şartlar sebebiyle çok az öne alınacaksa bunun adı 'erken seçim' değil 'seçim tarihinin güncellenmesi' olur." dedi.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    SEÇİM TARİHİ GÜNCELLENECEK Mİ?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Salt mevsimsel şartlar sebebiyle seçimlerin çok kısa bir süre öne alınacaksa bu durumun "erken seçim" olarak asla nitelendirilemeyeceğini ifade eden Yavuz, "Okulların kapanması, mevsimlik işçi hareketleri gibi bir kısım mevsimsel şartların ortaya çıkarttığı zorluklar nedeniyle seçimler çok kısa bir süre öne alınacaksa bu durumu ancak 'seçim tarihinin güncellenmesi' olarak tanımlayabiliriz"  değerlendirmesinde bulundu. 
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞTI

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir gazetecinin, 2023 seçimleriyle ilgili 16-30 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin gündeme geldiğini belirterek, "Seçimin öne alınması gerekli mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

    "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da, zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran ile ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar, yani vatandaşlarımızın yurt içinde seyahat döneminin olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmede net bir sonuca varırsak 'Tarih şudur' şeklinde, onu size açıklayacağım. Ama bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak. Bu sadece 18 Haziran'da yapılmasının o sırada Türkiye içindeki, işte yaz gelmiş, vatandaşlarımızın birçoğu bulundukları yerleri terk ediyorlar, Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar, tarımla ilgili birçok konuyla ilgili birtakım tarihlere denk geliyor."
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    "KESİN KARAR OLUNCA SİZİNLE PAYLAŞACAĞIM"

    Çelik seçim tarihine ilişkin olarak  "O çerçevede bir değerlendirme yapılıyor. Yani bu değerlendirme erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme şeklinde değil, biraz daha, çok az daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili. Ama bununla ilgili olarak üst kurullarımızda verilmiş kesin bir karar yoktur. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım." dedi.
  • Seçimler ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Erken seçim olacak mı, seçimler Mayıs ayında mı yapılacak?

    MHP LİDERİ BAHÇELİ DESTEK VERECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

    Olası erken seçim ihtimallerini değerlendiren MHP Lideri Bahçeli, teklif gelmesi halinde destekçi olacaklarını söyledi. İşte MHP Lideri Bahçeli'nin erken seçim açıklaması:

    "Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir"

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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