DOĞUM ANINI PAYLAŞTI

Doğum anını paylaşan Güven, yaşadıklarını da anlattı. Seda Güven, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine şu notu düştü:

Bu arada ikinci doğum daha kısa sürüyormuş, doğru ama benim bebek biraz iri gelince son düzlükte bir zorlanmalar oldu. Kucağına alınca her şeyi unutuyorsun. Bir de canım kocam var; her an elimi sımsıkı tutup, özlemle takım halinde beni kolay doğuma hazırlayan... Ali de bayağı tecrübelendi şaka maka bir 'doulacık' oldu başımıza... Bir o eksikti zaten beceremediği... Geriye iki çocuklu ben kaldı... Ben mi? Ben iyiyim ya, merak etmeyin!

Takipçileri Seda Güven'e tebrik mesajları yağdırdı.