Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan Engin'e: Gözümün nuru!

İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...