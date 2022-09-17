Seda Sayan'dan 'Oğulcan Engin' sorusuna yanıt yok

"DEVAMLI ADAMLAR'I DİNLİYORUZ"



"Bu akşam 'Adamlar'ın konserine geldik" diyen ünlü isim, "Ben zaten tanımazdım, beni Çağlar tanıştırdı. Çok da sevdim. Devamlı konserlerine gidiyoruz ve arabamda bile 'Adamlar'ı dinliyoruz. Çağlar çok seviyor, o devamlı dinleyince dikkatimi çekti, sonra tanıştırdı beni. Solistleri Tolga'yı çok sevdim, 'Adamlar'ı seviyoruz birazdan da dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.