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Seda Sayan ile Çağlar Ökten evleniyor!

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ikilinin nikah masasına oturmaya hazırlandığı konuşuluyordu. İddialar doğru çıktı. Ünlü şarkıcı, canlı yayında Ökten'in evlilik teklifini kabul ettiğini açıkladı

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  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten evleniyor!

    Bir süredir müzisyen Çağlar Ökten ile aşk yaşayan Seda Sayan, 7. kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' adlı programda samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, Ökten'den aldığı evlilik teklifini anlattı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten evleniyor!

    "BU AŞKA SİZ DE ŞAHİTSİNİZ"

    Bir hayli neşeli olan Sayan, "14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek; evet! Bu aşka siz de şahitsiniz!" şeklinde konuştu.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten evleniyor!

    "EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

    Seda Sayan, daha önce Show TV'nin sevilen programı 'Pazar Sürprizi'nde Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten evleniyor!

    GİZLİCE BAŞLADI, GİZLİCE BİTTİ

    Öte yandan Seda Sayan, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı, 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yapmıştı. 6 yıl süren beraberlik sonunda gelen bu ilişki, yine gizli bir şekilde sonlanmıştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten evleniyor!

    BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

    İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Seda Sayan, eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bırakmıştı. Sayan'ın bu ilişkiden Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya gelmişti.

    İkili, 1995 yılında yollarını ayırmıştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten evleniyor!

    TRAFİKTE TANIŞTI

    Sayan, 1998 yılında kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yapmıştı. 1999'da boşanan çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanışmıştı.

    Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip, "Sizin hayranınızım." demişti. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzanmıştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten evleniyor!

    KISA SÜRDÜ

    Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan, 2000’de evlenmiş, 2001’de de boşanmıştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten evleniyor!

    UZUN SÜRMEDİ

    Sayan, daha sonra da Gökhan Şükür ile dünyaevine girmişti. Ancak Seda Sayan'ın bu evliliği de uzun süreli olmamıştı.
  • Seda Sayan ile Çağlar Ökten evleniyor!

    Seda Sayan, son evliliğini 2008'de Onur Şan ile gerçekleştirmişti. Ünlü şarkıcı ile Şan, 2010'da boşanmıştı.

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