Seda Sayan'ın o sözleri Seren Serengil'e mi?

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Seda Sayan, canlı yayında olay yaratacak bir açıklamalarda bulundu.

"SENİN DEVRİN BİTTİ SEDA ABLA"

Programına Gülben Ergen'i çıkaran Seda Sayan'ı hedef alan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil, "İzlenmeyince konuk alıyor onu da izlenmeyen isimlerden seçiyor. Ablacığım senin zamanın geçti. O platform topuklu ayakkabıların gibi modan geçti devrin kapandı. Hala çıkmış o platformlarla izlenmeye çalışıyor" demişti.

"HASTA MISIN SEN? KOLPACI!"

Seda Sayan son programında sert açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, "Hastam mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun neresi burası? Ben senin gibi neler gördüm. Ben 26-27 yıldır televizyonda neler gördüm. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım kolpacı. Bunları sen anca sessiz naif insanlara yaparsın. Sen kimsin ya kolpacı!" ifadelerini kullandı.

Sayan'ın bu sözlerinin Serengil'e gönderme olduğu iddia edildi.