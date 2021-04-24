Sayan’ın yüzündeki değişiklik seyircinin dikkatinden kaçmadı. Geçirdiği estetik operasyonları gizlemeyen Sayan, en son ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Sayan, Liplift (dudak kaldırma) işlemi de yaptırmış, burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmıştı. Ünlü sunucunun burun ve dudağı arasındaki çöküntü sosyal medyanın diline düştü.

Seda Sayan'a gelen yorumlardan bazıları şöyle:



- Bir başladımı sonu gelmeyen güzellik hastalığı bu...

- Bu sefer olmamış Seda abla.

- Yapma be bacım! Bırak olduğun gibi kal.

- Seda abla zaten güzeldin buna ne gerek vardı.

- Konuşurken üst dudağı donmuş gibi.

- Yaptırmasına bir şey diyemem ama bu bir garip olmuş.