Gökova Körfezi'nin maviliklerinde yer alan Sedir Adası'ndaki "Kleopatra Plajı", yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi
1
1|20
Koruma altında bulunan altın sarısı rengi kumuyla ünlü Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası'nın "Kleopatra Plajı", yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
2
2|20
AA'nın haberine göre Apollon Tapınağı, tiyatro ve nekropol (mezarlık) kalıntıları ile de dikkati çeken Sedir Adası'nın özel kalker damlacıklarından oluşan kuzey kumsalı, Ege ve Akdeniz'de Sedir dışında sadece Girit Adası'nda görülüyor.
3
3|20
Muğla Kültür Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, yaptığı açıklamada, Kleopatra Plajı'na Marmaris ve Akyaka'dan kalkan günübirlik teknelerle ulaşan ziyaretçilerin, tur boyunca birbirinden güzel koylarda konaklama ve denize girme imkanı bulduğunu söyledi.
4
4|20
"DUŞ ALIP ÜZERİNDEKİ KUMLARI AKITMAK ZORUNLU"
Karacaağaç, plaja inen ahşap yola konulan Türkçe ve İngilizce tabelalarda, "Plajdan hiçbir şekilde kum alınamaz, taşınamaz" uyarısı bulunduğunu belirterek, görevlilerin koruma altındaki kumun dışarıya taşınmasını önlemek amacıyla ziyaretçilerin plaja havlu ve terlikle girmesine izin vermediğini, herkesin plajdan zorunlu olarak duş alıp, üzerindeki kumları akıttıktan sonra ayrılabildiğini dile getirdi.
5
5|20
Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan Sedir Adası'nın yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerden de büyük ilgi gördüğünü anlatan Karacaağaç, "Buraya gelen ziyaretçi sayısı her yıl fazlasıyla artıyor. Bu yılın ilk 9 ayında 149 bin 651 ziyaretçi adayı gezdi." dedi.
6
6|20
Sedir Adası'na özellikle Gökova Körfezi'nde bulunan, Akyaka ve Marmaris Çamlı Mahallesi'nden teknelerle gidildiğini belirten Karacaağaç, bu yıl adaya Rus ve Ukraynalı turistlerin de ilgi gösterdiğini vurguladı.
7
7|20
Karacaağaç, bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmının altın sarısı kumların bulunduğu plajda denize girerken bir kısmının ise Apollon Tapınağı, tiyatro ve nekropol kalıntılarının bulunduğu tarihi alanları gezdiğini dile getirdi.
8
8|20
Sedir Adası'nı sadece ağustos ayında 64 bin 169 kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan Karacaağaç, iklimi, muhteşem coğrafyası, kültürel zenginliklerinin olanak sağladığı turizm çeşitliliği ile Sedir Adası'nın büyük ilgi gördüğünü ifade etti.
9
9|20
Ukrayna'dan Marmaris'e tatil için gelen Victoria Karkov, Sedir Adası'na hayran kaldığını, sahilinin ve tarihi alanlarını çok beğendiğini söyledi.
10
10|20
Aleksi Karkov da eşiyle Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve Muğla'ya hayran kaldığını söyledi.
11
11|20
Tur kapsamında Sedir Adası'na geldiklerini anlatan Karkov, "Burası gerçekten doğa harikası mükemmel bir yer. Adadaki yüzme alanları çok temiz, su çok güzel. Özellikle tarihi kalıntıları ve doğası harika. Kesinlikle yine geleceğim" dedi.
12
12|20
Karkov, birçok turistin özellikle Sedir Adası'nı görmek için bu tura katıldığını dile getirdi.
13
13|20
KLEOPATRA PLAJI'NA NASIL GİDİLİR?
Marmaris-Gökova karayolunun 20. kilometresinden Çamlı Mahallesi'ne giriş yapan ziyaretçiler, yaklaşık 5 kilometrelik bir yolculuğun ardından iskeleye ulaşıyor. Burada kişi başı 20 lira ödeyen ziyaretçiler, tekneye binerek adaya doğru yol alıyor. Akyaka'dan tura katılanlar ise tekneye yemek ücreti de dahil 40 lira ödüyor.
14
14|20
Yaklaşık 20 dakikalık yolculukla adaya ulaşan ziyaretçiler, burada 20 lira daha ödüyor. "Müze Kart"ı bulunanlardan ise girişte ücret alınmıyor.
15
15|20
Adadaki şezlong ve şemsiyelerden ücret ödemeden yararlanan ziyaretçiler, çeşitli ihtiyaçlarını da buradan karşılayabiliyor. Akyaka Mahallesi'nden turlara katılan ziyaretçiler ise koylarda yüzme molası sonrasında yaklaşık 2 saatlik yolculukla Sedir Adası'na ulaşabiliyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.