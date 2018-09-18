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AA'nın haberine göre Apollon Tapınağı, tiyatro ve nekropol (mezarlık) kalıntıları ile de dikkati çeken Sedir Adası'nın özel kalker damlacıklarından oluşan kuzey kumsalı, Ege ve Akdeniz'de Sedir dışında sadece Girit Adası'nda görülüyor.