Sedir kozalağı orman köylüsünün yeni geçim kapısı oldu - MERSİN

AA

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, gazetecilere, orman köylülerince toplanan 14 ton sedir kozalağına 280 bin lira ödeme yapılacağını söyledi.

Sedir ağaçlarının sayısını çoğaltmak amacıyla kozalakları köylülerden satın aldıklarını ve bunları 60 hektarlık alana ektiklerini dile getiren Körlü, "Köylümüze 2020 yılı içinde toplanan kozalak karşılığında 280 bin lira ödeme yapacağız. Böylece köylümüze topladığı kozalak karşılığında ekonomik destek sağlamış oluyoruz. Bu sayede Orman İşletme Müdürlüğü olarak sedir ağaçlarının devamını da sağlamış oluyoruz." dedi.

Kozalak toplayan üniversite öğrencisi Berkant Deynekli de okul harçlığını kozalak toplayarak çıkardığını belirterek, "Hem okul harçlığımı çıkartmak hem de aileme destek olmak için ağaçlardan kozalak topluyorum. Sincaplar gibi biz de ağaçtan ağaca geçerek sedir kozalakları topluyoruz. Şu anda yapabileceğimiz en iyi iş bu. Topladığımız kozalakların kilosunu 2 liradan Orman İşletme Müdürlüğüne satıyoruz." diye konuştu.