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Sefirin Kızı 34. yeni bölüm fragmanı izle - Sefirin Kızı 33. son bölüm...

Star TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Sefirin Kızı'nın 34. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki Sefirin Kızı 34. yeni bölümde neler olacak? İşte sevilen dizinin yeni fragmanından ayrıntılar...

Sefirin Kızı 34. yeni bölüm fragmanı izle - Sefirin Kızı 33. son bölüm...

Sefirin Kızı, 34. yeni bölümüyle heyecan dolu bir bölüme sahne olacak. İşte 2. sezonuyla da oldukça ilgi gören dizinin yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menekşe’nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek’in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah’a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş’la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır.

Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın’ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye’ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar.

Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar’ın kurduğu çok büyük bir tuzağın içine çekilmiştir. Melek’in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler. Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek’in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.

SEFİRİN KIZI 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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