Sefirin Kızı 37. son bölümünde; Gediz hayatını kaybediyor, gözyaşlarının sel olduğu bölümde, gizemli bir kadın ortaya çıkıyor. Peki Sefirin Kızı 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 37. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare’nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge’den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare’nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz’in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu’nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz’den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar’ın yaşamını sonsuza dek değiştirecekt

SEFİRİN KIZI 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.