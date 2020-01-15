Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Sancar'ın Menekşe ile eve gittiğini öğrenen Nare ile Sancar arasında ipler tamamen koptu. Sancar yaptığından pişman olsa da artık her şey için çok geç. Sancar'a karşı güven tazeleyen Gediz, Nare'nin başına gelenleri öğrendikten sonra Nare'yi işe almaya karar verdi. Ve Gediz, Sancar'a Nare'ye aşık olduğunu itiraf etti. Sadıçlık bitti!

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM ÖZET

Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır.

Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.

Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar...

Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?

SEFİRİN KIZI 5. BÖLÜM FRAGMANI