Sefirin Kızı Kavruk kimdir, diziden ayrılıyor mu? Sefirin Kızı Kavruk ölüyor mu? Sefirin Kızı Kavruk'u kim oyn

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren Edip Tepeli'le ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki Sefirin Kızı Kavruk kimdir, diziden ayrılıyor mu?

SEFİRİN KIZI KAVRUK ÖLÜYOR MU?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda heyecan dur durak bilmiyor. Dizinin önceki bölümünde Kavruk Ömer ağır yaralanmış ve Sancar'ı kollarında ekrana yansımıştı. Dizideki varlığı konuşulurken Kavruk Ömer'i canlandıran Edip Tepeli'nin diziden çıkıp çıkmadığı yeni bölümde netlik kazanacak.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisi ile elde etti.

Siyah Beyaz ve Renkli, Emek Sahnesi'nde çalışmalar yürüttü. Emek Sahnesi'nde Küskün Müzikal'de rol aldı. Ayrıca Pınar Yıldırım ile beraber yönettiği Nazım Hikmet Memleket oyununu hazırladı. Şehir Tiyatroları'nda İstanbul Efendisi ve Sırça Hayvan Koleksiyonu oyunlarında boy gösterdi.

Sefirin Kızı dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur. 2017 yılında New York'ta oyuncu Ayşecan Tatari ile evlendi.

EDİP TEPELİ OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Sefirin Kızı (Kavruk Ömer)

2018 – Yaşamayanlar (Şişman)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Üzeyir)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Harun)

2017 – Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Sinema Filmi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Sinan)

2014 – Kurt Seyit ve Şura