Şeftali, göze faydalı olan A vitamini ve potasyum açısından zengindir. Ayrıca, yüksek miktarda B vitamini, C Vitamini, demir, kalsiyum, fosfor, karbonhidratlar ve protein gibi genel sağlığımız için gerekli olan çok sayıda minerale sahiptir. Şeftali bol miktarda güçlü vitamin ve mineral içerdiği için cildi ve cilt sağlığını korumaya yardımcıdır. Gülgiller familyasına mensup olan şeftalinin bilimsel adı prunus persica’dır. Dünyaya Çin’den yayıldığı düşünülür ve dünyanın en büyük şeftali üreticisidir. Ülkemizde en fazla Bursa'da yetiştirilir. Şimdi, şeftalinin faydalarından bazılarını öğrenelim...

ŞEFTALİNİN FAYDALARI

Şeftali'nin sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

Kardiyovasküler yararları

Şeftalide bulunan lif, C vitamini, K vitamini, demir ve potasyum kalp sağlığını destekler. K vitamini, kan pıhtılaşmasını önler ve çeşitli kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Demir, kırmızı kan hücrelerinin veya eritrositlerin oluşması için gereklidir. Kanımızı sağlıklı tutar ve vücuttaki demir eksikliğinden kaynaklanan anemiyi önler. Şeftalilerde bulunan likopen ve lutein de kalp hastalığı riskini azaltır. Şeftali aynı zamanda kan basıncını düzenleyen ve sıvı dengesini koruyan bir elektrolit olan potasyum içerir, böylece kalp hızımızı kontrol eder ve inmeye karşı koruma sağlar.

Kanseri önlemede yardımcı

Şeftali antioksidanlarda, özellikle klorojenik asitte yüksek olup, kanser hücrelerinin vücutta çoğalmasını ve yayılmasını önler. Ayrıca kanser büyümesini azaltarak meme ve kolon kanserine karşı koruma sağlayan kafeik asit adı verilen başka bir bileşik içerir.

Göz sağlığı

Şeftali, vücutta A vitaminine dönüşen ve gözlerin retinasını korumaya yardımcı olan bir bileşik olan zengin bir beta karoten kaynağıdır. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidan phytonutrientlerin varlığı, gözü retinaya çarpan ışığın neden olduğu potansiyel hasardan korur. Lutein ayrıca yaygın yaşa bağlı göz hastalıkları gelişme riskini azaltmaya da yardımcı olur. Lutein ve zeaksantin de makülanın korunmasında etkilidir.

Vücut sistemini temizler

Şeftali, A, C, E vitaminleri ve selenyumda zengindir. Bunların hepsi antioksidanlar olarak hareket eder ve vücutta detoksifikasyona yardımcı olur. Şeftalide bulunan yüksek potasyum ve lif içeriği, mide ülseri, iltihap ve böbrek ile ilgili hastalık riskini azaltır. Şeftali aynı zamanda gastrit ve kolit gibi sindirim problemlerini tedavi etmede de etkilidir.

Stres rahatlatıcı

Şeftali, Macaristan'da “Sakinliğin Meyvesi” olarak adlandırılır. Bunun nedeni stres ve kaygıyı rahatlatmasıdır. Aklın sakinliğini geri kazanmaya yardımcı olur. Şeftali çiçeklerinin, huzursuzluğu tedavi etmek için oldukça yararlı olduğunu kanıtlamıştır.

Diş Sağlığı

Şeftali demir ile birlikte C vitamini içerir. Bu, kurşun emilimini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, boşlukları ve diğer diş sorunlarını önlemeye yardımcı olan florür ve az miktarda kalsiyum içerir. Bu nedenle şeftali tüketimi, kemik hastalıklarının ve çeşitli diş problemlerinin tedavisine yardımcı olabilir.

Kilo verme

Şeftali iyi bir lif kaynağıdır. Lif tokluğu artırır ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeye katkıda bulunur. Şeftali düşük kalorilidir ve yağ içermez, bu da onları kilo vermek için ideal kılar. Ayrıca, vücuttaki kan şekerini veya insülin seviyelerini yükseltmeyen doğal şekerler de içerirler.

İltihap tedavisi

Şeftali anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini inflamasyonu hafifletmeye yardımcı olur ve özellikle hipertansif, obez veya diyabet hastaları için etkilidir. Vitaminler ayrıca astım hastalarında kronik inflamasyonu hafifletmeye yardımcı olur ve aynı zamanda yaraların iyileşmesinde fayda sağlar.

Anemi ile savaşmaya yardımcı

Demir eksikliği nedeniyle anemi oluşur. Şeftali, demir içermeyen en iyi kaynaklardan biridir ve vücudun demir içeriğini arttırmakta etkilidir. Anemi, düşük seviyelerde C vitamini ile de ortaya çıkabilir. Hem demir hem de C vitamini açısından zengin olan şeftali, anemi ile mücadele etmek için mükemmel besinlerdir.

Candida mantarını tedavi eder

Şeftali içindeki polifenoller ve flavonoidler Candida mantarının tedavisinde hayati bir rol oynayabilir. Aynı zamanda Candida'ya karşı koruma sağlayan yoğunlaştırılmış tanenler içerir.

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