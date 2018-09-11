Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, avokado tohumları, diyabet, inflamatuar durumlar ve hipertansiyonun yanı sıra hiperkolesterolemi (kromozom 19'da bulunan genetik bozukluk) tedavisi için kullanılmaktadır. Peki avokadonun faydaları nelerdir?

AVOKADO NEDİR?

Avokado, zengin kremalı bir tada sahip armut biçimli bir meyvedir. Yüksek düzeyde iyi yağ içeriği ve son derece düşük kolesterol düzeyi nedeniyle sağlık çevrelerinde dikkat çekmiştir. Daha çok Meksika, Guam ve Orta Amerikaya has bir meyvedir. Avokadonun pek çok çeşidi mevcuttur.

Genellikle çiğ olarak ya da salatalarda kullanılır. Birçok kişi, yüksek kalorili içeriğinden dolayı kilo aldırıcı bir besin olduğunu düşünmektedir. Ancak avokado, tereyağı ve diğer yüksek kalorili diyet öğelerine kıyasla daha az kalori içerir. Yağ içeriğinin çoğu, sağlık için yararlı olan fitoteroller gibi benzersiz kaynaklardan gelir.

Avokado “süper yiyecek” olarak kabul edilir ve çeşitli besinler, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Bunlar aynı zamanda iyi bir tekli doymamış yağ asitleri kaynağıdır.

Avokado yaklaşık 22,5 gram yağ içerir. Bu yağın üçte ikisi, tekli doymamış olup fruktoz miktarı da düşüktür. Belki de en önemlisi, avokadolar, fitosteroller, karotenoidler ve flavonoidler gibi eşsiz organik bileşiklere sahiptir.

Avokadolar potasyum açısından zengindir ve genel sağlık için hayati derecede önemli olan potasyum sodyum oranını başarılı bir şekilde dengelerler. Onlar iyi bir enerji kaynağıdır. Yapılan bir araştırmaya göre avokado kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, bakır, manganez, fosfor ve çinko içerir. Ayrıca yüksek A vitamini ihtiva eder.

A vitamini bağışıklığı artırır, göz sağlığını geliştirir, kemik ve dişleri güçlendirir. K, C, E, B6, D, tiamin, riboflavin ve niasin, büyük bir diyet lifi kaynağıdır ve tek bir porsiyon günlük ihtiyacın % 40'ından fazlasını sağlayabilir.

AVOKADONUN FAYDALARI NELERDİR?

Avokado, ham yenildiğinde daha faydalıdır. Avokadonun iyi araştırılmış ve önemli sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

Sağlıklı kalp teşviki

Avokadolarda bulunan beta-sitosterol, sağlıklı kolesterol düzeylerinin korunmasına yardımcı olur. Araştırmalar, günlük olarak öğünlerin bir parçası olarak 5 hafta süreyle avokado verilen laboratuvar farelerinin, % 27 daha düşük trigliserit plazma seviyelerine sahip olduklarını ve HDL kolesterolünün avokado bulunmayan bir kontrol grubuna kıyasla % 17 daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu yüzden günlük olarak avokado yiyenler, aterosklerozdan (damar sertliği) korunabilirler.

Yüksek potasyum

Yüksek potasyum seviyesi, hipertansiyona karşı mücadelede avokadoyu güçlü bir meyve haline getirir. Yapılan bir araştırmaya göre, potasyum açısından zengin gıdalar arterlerin sertleşmesi olan patojenik kalsifikasyonları azaltabilir. Avokado ve muz gibi potasyum açısından zengin besinler tüketmenin kan damarlarınndaki gerginliğini azaltarak kan basıncını düzenler, bu da pıhtılaşma, kalp krizi ve felç olasılığını azaltır.

Sindirime yardımcıdır

Avokado bağırsak için rahatlatıcıdır ve sindirime yardımcı olurlar. Sindirim sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlayan çözünür ve çözünmeyen lifler içerirler. Bu tip lifler sindirim için çok önemlidir, çünkü dışkıları toplayarak, bağırsaklar yoluyla gıdaların pürüzsüz geçişini sağlamaya yardımcı olurlar. Dahası, mideyi ve sindirim sularınının uyarılmasını sağlar, böylece besinler en etkili ve hızlı bir şekilde emilir. Son olarak, kabızlık ve ishal gibi durumlarda semptomları azaltırlar.

Görmeyi geliştirir

Avokado, gözlerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olur. Avokado, gözlerinizi kataraktlara, yaşla ilgili göz hastalıklarına ve maküler dejenerasyona karşı korumaya yardımcı olan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içerir. Bu koşullar genellikle gözlerin dokularında biriken serbest radikallerden kaynaklanır. Avokadolardaki bu özel karotenoidlerin antioksidan aktivitesi, bu tehlikeli serbest radikallerin etkilerini nötralize eder.

Cilt ve saç bakımı

Avokado, sağlıklı bir cildi korumak için yararlı olan besinlerle doludur. Kuru, çatlamış veya hasarlı olan cildi zenginleştirir. Cildi temel vitaminler ile besleyebildikleri ve ışıltılı hale getirdikleri için çeşitli kozmetik ürünlerde de kullanılırlar. Ayrıca, kuru ve yıpranmış saçların beslenmesinde de kullanılır. Birçok insan cilt ve saç maskeleri hazırlamak için avokado kullanır. Her şeyden önce, avokado yağı, plak psoriazisin tedavisinde yardımcıdır. Beta-karoten ve likopen, avokadolarda büyük miktarlarda bulunan iki organik bileşiktir. Her ikisi de cilt sağlığını ve erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmada etkilidir.

Artirit tedavisi

Avokadonun anti-enflamatuar özellikleri belki de en değerli nitelikleridir ve içerdiği geniş fitokimyasallar, flavonoidler, karotenoidler, fitosteroller, yağlı alkoller ve omega-3 yağ asitleri sayesinde, dokularda, eklemlerde ve kaslarda iltihaplanmayı önler. Yine yapılan bir araştırma, 300 mg avokado ve soya fasulyesi bazlı besin takviyesinin, kalça veya diz osteoartriti olan hastalar için yararlı olabileceğini göstermiştir.

Kötü nefesleri önler

Avokado tüketimi ayrıca, hazımsızlık veya mide rahatsızlığından kaynaklanan kötü nefesi önlemeye de yardımcı olur. Siyatroz sindirim sağlığını iyileştirerek ortadan kaldırılabilir. Avokadolarda bulunan antibakteriyel ve antioksidan flavonoidler ağızda bulunan ve ağız kokusuna neden olabilecek bakterileri de öldürür.

Karaciğeri korur

Avokado, karaciğer hasarını azaltmada çok iyidir. Karaciğerin sağlığını iyileştirmede yardımcı olan bazı organik bileşiklere sahiptir. Karaciğer hasarı normalde Hepatit C'den kaynaklanır. Son zamanlardaki bir araştırma çalışmasının bulguları avokadoların karaciğerinizi geniş bir yelpazedeki kötü koşullardan korumak için önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Böbrek sağlığı

Diyet, kronik böbrek hastalıkları olanlarda mineral ve sıvı dengesinin korunmasında çok önemli bir rol oynar. Potasyum normal bir kalp hızının korunmasında yardımcı olan minerallerden biridir. Avokadolar iyi bir potasyum kaynağıdır ve diyetinize dahil olmaları da başka faydalar sağlayabilir. Potasyum, hücreler ve organlar için kimyasal kanallardaki sıvı dengesinin korunması için önemlidir. Bu sıvı dengesi, sıvı ve toksinlerin vücuttaki hareketini idare eden böbreğin işleyişi için de hayati önem taşır.

K vitamini eksikliği

Bir K vitamini eksikliği çok yaygın değildir, ancak sıklıkla yenidoğanlarda görülür. K vitamini eksikliği (VKDB) olarak bilinen bir kanama bozukluğuna yol açabilir. Bu çoğunlukla hamilelik sırasında yetersiz K vitamini alımından kaynaklanır. Avokadonun hamile bir kadında beslenmesine dahil edilmesi, yeni doğan çocukta VKDB riskini azaltmaya yardımcı olabilir çünkü avokado, çok yüksek miktarda K vitaminine sahip nadir meyvelerden biridir.

Hamilelikte sabah bulantısını önler

Hamilelik sırasında, sabah bulantısı çok yaygındır. Avokado, bulantı ve kusmayı azaltmak için yaygın olarak kullanılan B6 vitamini içerdiğinden, mide bulantısının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Kanser önleyici özellikler

Avokado, meme kanseri ve prostat kanseri dahil olmak üzere her iki kanserin önemli ölçüde azalmasına katkıda bulunan karotenoidler ve tekli doymamış yağ içerir. Avokado, hücreleri kansere ve serbest radikallerin tehlikeli etkilerine karşı koruyan bir antioksidan olan Glutatyon içerir. Avokadolarda antioksidan ve antienflamatuvar bileşiklerin listesi etkileyicidir ve hangisinin en büyük etkiye sahip olduğunu belirlemek neredeyse imkansızdır. Çalışmalar, ağız, deri ve prostat kanserleri üzerinde geniş çapta yapılmıştır ve sonuçlar, metastaz yapmak yerine, avokadolardaki organik bileşiklerin kanserli hücrelerin apoptoza (otomatik hücre ölümü) maruz kalmasına neden olduğunu göstermektedir.

Sağlıklı cilt

Avokado, sağlıklı cildin korunmasında yardımcı olan birçok vitamin ve mineral içerir. Avokadolarda bulunan karotenoidler, güneşe maruz kalmadan dolayı ciltteki UV'ye bağlı iltihaplanmayı azaltır. Saf avokado yağı cildi güneş yanığı hasarına karşı korumaya yardımcı olur.

Yaşlanma karşıtı

Avokado tüketmek ve cilde saf nemlendirici avokado yağı uygulamak da sağlıklı yaşlanma ile ilişkilidir. Antioksidan özelliklere sahip lutein ve zeaksantin gibi bileşikler içerir. Lutein ve zeaksantinin, cildi hem UV ışınlarından hem de radyasyondan koruyarak yaşlanma sürecinin belirtilerini azaltabileceğini göstermektedir.

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