SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
avakado
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Avokadonun faydaları nelerdir? İşte avokadonun cilde faydaları...

İyi yağlar, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve fitoterollerin zengin bir kaynak olan avokado özellikle kalp, sindirim, kanser, gözler ve cilt sağlığı için sayısız faydası olan bir meyvedir. Şimdi, avokadonun faydalarından bazılarını öğrenelim...

11.09.2018 - 00:51 | Güncelleme:

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, avokado tohumları, diyabet, inflamatuar durumlar ve hipertansiyonun yanı sıra hiperkolesterolemi (kromozom 19'da bulunan genetik bozukluk) tedavisi için kullanılmaktadır. Peki avokadonun faydaları nelerdir?

AVOKADO NEDİR?

Avokado, zengin kremalı bir tada sahip armut biçimli bir meyvedir. Yüksek düzeyde iyi yağ içeriği ve son derece düşük kolesterol düzeyi nedeniyle sağlık çevrelerinde dikkat çekmiştir. Daha çok Meksika, Guam ve Orta Amerikaya has bir meyvedir. Avokadonun pek çok çeşidi mevcuttur.

Genellikle çiğ olarak ya da salatalarda kullanılır. Birçok kişi, yüksek kalorili içeriğinden dolayı kilo aldırıcı bir besin olduğunu düşünmektedir. Ancak avokado, tereyağı ve diğer yüksek kalorili diyet öğelerine kıyasla daha az kalori içerir. Yağ içeriğinin çoğu, sağlık için yararlı olan fitoteroller gibi benzersiz kaynaklardan gelir.

Avokado “süper yiyecek” olarak kabul edilir ve çeşitli besinler, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Bunlar aynı zamanda iyi bir tekli doymamış yağ asitleri kaynağıdır.

Avokado yaklaşık 22,5 gram yağ içerir. Bu yağın üçte ikisi, tekli doymamış olup fruktoz miktarı da düşüktür. Belki de en önemlisi, avokadolar, fitosteroller, karotenoidler ve flavonoidler gibi eşsiz organik bileşiklere sahiptir.

Avokadolar potasyum açısından zengindir ve genel sağlık için hayati derecede önemli olan potasyum sodyum oranını başarılı bir şekilde dengelerler. Onlar iyi bir enerji kaynağıdır. Yapılan bir araştırmaya göre avokado kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, bakır, manganez, fosfor ve çinko içerir. Ayrıca yüksek A vitamini ihtiva eder.

A vitamini bağışıklığı artırır, göz sağlığını geliştirir, kemik ve dişleri güçlendirir. K, C, E, B6, D, tiamin, riboflavin ve niasin, büyük bir diyet lifi kaynağıdır ve tek bir porsiyon günlük ihtiyacın % 40'ından fazlasını sağlayabilir.

AVOKADONUN FAYDALARI NELERDİR?

Avokado, ham yenildiğinde daha faydalıdır. Avokadonun iyi araştırılmış ve önemli sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

Sağlıklı kalp teşviki

Avokadolarda bulunan beta-sitosterol, sağlıklı kolesterol düzeylerinin korunmasına yardımcı olur. Araştırmalar, günlük olarak öğünlerin bir parçası olarak 5 hafta süreyle avokado verilen laboratuvar farelerinin, % 27 daha düşük trigliserit plazma seviyelerine sahip olduklarını ve HDL kolesterolünün avokado bulunmayan bir kontrol grubuna kıyasla % 17 daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu yüzden günlük olarak avokado yiyenler, aterosklerozdan (damar sertliği) korunabilirler.

Yüksek potasyum

Yüksek potasyum seviyesi, hipertansiyona karşı mücadelede avokadoyu güçlü bir meyve haline getirir. Yapılan bir araştırmaya göre, potasyum açısından zengin gıdalar arterlerin sertleşmesi olan patojenik kalsifikasyonları azaltabilir. Avokado ve muz gibi potasyum açısından zengin besinler tüketmenin kan damarlarınndaki gerginliğini azaltarak kan basıncını düzenler, bu da pıhtılaşma, kalp krizi ve felç olasılığını azaltır.

Sindirime yardımcıdır

Avokado bağırsak için rahatlatıcıdır ve sindirime yardımcı olurlar. Sindirim sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlayan çözünür ve çözünmeyen lifler içerirler. Bu tip lifler sindirim için çok önemlidir, çünkü dışkıları toplayarak, bağırsaklar yoluyla gıdaların pürüzsüz geçişini sağlamaya yardımcı olurlar. Dahası, mideyi ve sindirim sularınının uyarılmasını sağlar, böylece besinler en etkili ve hızlı bir şekilde emilir. Son olarak, kabızlık ve ishal gibi durumlarda semptomları azaltırlar.

Görmeyi geliştirir

Avokado, gözlerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olur. Avokado, gözlerinizi kataraktlara, yaşla ilgili göz hastalıklarına ve maküler dejenerasyona karşı korumaya yardımcı olan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içerir. Bu koşullar genellikle gözlerin dokularında biriken serbest radikallerden kaynaklanır. Avokadolardaki bu özel karotenoidlerin antioksidan aktivitesi, bu tehlikeli serbest radikallerin etkilerini nötralize eder.

Cilt ve saç bakımı

Avokado, sağlıklı bir cildi korumak için yararlı olan besinlerle doludur. Kuru, çatlamış veya hasarlı olan cildi zenginleştirir. Cildi temel vitaminler ile besleyebildikleri ve ışıltılı hale getirdikleri için çeşitli kozmetik ürünlerde de kullanılırlar. Ayrıca, kuru ve yıpranmış saçların beslenmesinde de kullanılır. Birçok insan cilt ve saç maskeleri hazırlamak için avokado kullanır. Her şeyden önce, avokado yağı, plak psoriazisin tedavisinde yardımcıdır. Beta-karoten ve likopen, avokadolarda büyük miktarlarda bulunan iki organik bileşiktir. Her ikisi de cilt sağlığını ve erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmada etkilidir.

Artirit tedavisi

Avokadonun anti-enflamatuar özellikleri belki de en değerli nitelikleridir ve içerdiği geniş fitokimyasallar, flavonoidler, karotenoidler, fitosteroller, yağlı alkoller ve omega-3 yağ asitleri sayesinde, dokularda, eklemlerde ve kaslarda iltihaplanmayı önler. Yine yapılan bir araştırma, 300 mg avokado ve soya fasulyesi bazlı besin takviyesinin, kalça veya diz osteoartriti olan hastalar için yararlı olabileceğini göstermiştir.

Kötü nefesleri önler

Avokado tüketimi ayrıca, hazımsızlık veya mide rahatsızlığından kaynaklanan kötü nefesi önlemeye de yardımcı olur. Siyatroz sindirim sağlığını iyileştirerek ortadan kaldırılabilir. Avokadolarda bulunan antibakteriyel ve antioksidan flavonoidler ağızda bulunan ve ağız kokusuna neden olabilecek bakterileri de öldürür.

Karaciğeri korur

Avokado, karaciğer hasarını azaltmada çok iyidir. Karaciğerin sağlığını iyileştirmede yardımcı olan bazı organik bileşiklere sahiptir. Karaciğer hasarı normalde Hepatit C'den kaynaklanır. Son zamanlardaki bir araştırma çalışmasının bulguları avokadoların karaciğerinizi geniş bir yelpazedeki kötü koşullardan korumak için önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Böbrek sağlığı

Diyet, kronik böbrek hastalıkları olanlarda mineral ve sıvı dengesinin korunmasında çok önemli bir rol oynar. Potasyum normal bir kalp hızının korunmasında yardımcı olan minerallerden biridir. Avokadolar iyi bir potasyum kaynağıdır ve diyetinize dahil olmaları da başka faydalar sağlayabilir. Potasyum, hücreler ve organlar için kimyasal kanallardaki sıvı dengesinin korunması için önemlidir. Bu sıvı dengesi, sıvı ve toksinlerin vücuttaki hareketini idare eden böbreğin işleyişi için de hayati önem taşır.

K vitamini eksikliği

Bir K vitamini eksikliği çok yaygın değildir, ancak sıklıkla yenidoğanlarda görülür. K vitamini eksikliği (VKDB) olarak bilinen bir kanama bozukluğuna yol açabilir. Bu çoğunlukla hamilelik sırasında yetersiz K vitamini alımından kaynaklanır. Avokadonun hamile bir kadında beslenmesine dahil edilmesi, yeni doğan çocukta VKDB riskini azaltmaya yardımcı olabilir çünkü avokado, çok yüksek miktarda K vitaminine sahip nadir meyvelerden biridir.

Hamilelikte sabah bulantısını önler

Hamilelik sırasında, sabah bulantısı çok yaygındır. Avokado, bulantı ve kusmayı azaltmak için yaygın olarak kullanılan B6 vitamini içerdiğinden, mide bulantısının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Kanser önleyici özellikler

Avokado, meme kanseri ve prostat kanseri dahil olmak üzere her iki kanserin önemli ölçüde azalmasına katkıda bulunan karotenoidler ve tekli doymamış yağ içerir. Avokado, hücreleri kansere ve serbest radikallerin tehlikeli etkilerine karşı koruyan bir antioksidan olan Glutatyon içerir. Avokadolarda antioksidan ve antienflamatuvar bileşiklerin listesi etkileyicidir ve hangisinin en büyük etkiye sahip olduğunu belirlemek neredeyse imkansızdır. Çalışmalar, ağız, deri ve prostat kanserleri üzerinde geniş çapta yapılmıştır ve sonuçlar, metastaz yapmak yerine, avokadolardaki organik bileşiklerin kanserli hücrelerin apoptoza (otomatik hücre ölümü) maruz kalmasına neden olduğunu göstermektedir.

Sağlıklı cilt

Avokado, sağlıklı cildin korunmasında yardımcı olan birçok vitamin ve mineral içerir. Avokadolarda bulunan karotenoidler, güneşe maruz kalmadan dolayı ciltteki UV'ye bağlı iltihaplanmayı azaltır. Saf avokado yağı cildi güneş yanığı hasarına karşı korumaya yardımcı olur.

Yaşlanma karşıtı

Avokado tüketmek ve cilde saf nemlendirici avokado yağı uygulamak da sağlıklı yaşlanma ile ilişkilidir. Antioksidan özelliklere sahip lutein ve zeaksantin gibi bileşikler içerir. Lutein ve zeaksantinin, cildi hem UV ışınlarından hem de radyasyondan koruyarak yaşlanma sürecinin belirtilerini azaltabileceğini göstermektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X