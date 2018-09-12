Elmanın 7,500'den fazla çeşidi vardır ve bunlar kırmızı, sarı ve yeşil gibi çeşitli renklere sahiptir.Elmanın sağlık yararları arasında kalp, mide ve karaciğer rahatsızlıklarının, safra taşlarının, kabızlığın, aneminin ve diyabetin önlenmesi sayılabilir. Ayrıca romatizma, göz bozuklukları, çeşitli kanserler, gut ve Alzheimer ve Parkinson hastalığına yakalanma riskinizi de azaltırlar. Elma güç verir, sindirimi teşvik eder, diş ve cilt bakımında da önemli yararları vardır. Şimdi elmayı daha yakından tanıyalım...

Elmanın kabuğu ince, içi ise kalın ve suludur. Olgunlaştıkça yumuşar. Besinler, zengin bir antosiyanin ve tanen kaynağı olan etiden sağlığımız için çok yararlı olduğunu ve vücudumuza destek sağlayan bileşenlerin neler olduğunu anlamamıza katkıda bulundu.

Elmanın besin değeri

USDA'ya göre elmalar pek çok temel besin, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Yağ, sodyum ve kolesterol içermezler. Antioksidanlar, potasyum, yüksek diyet lifi, C vitamini ve birkaç vitamin B (niasin, B6 vitamini), elmanın sağlığa faydalı besinler listesinde yer alırlar.

Elmadaki diğer önemli besin maddeleri arasında kalsiyum, K vitamini, demir, bakır, fosfor ve magnezyum bulunur. Bunlar ayrıca, fitosutrientler ve kuersetin, epikateşin, phloridzin ve diğer polifenolik bileşikler gibi flavonoidler ile doludur.

Elmalar sizin tok hissetmenize yardımcı olan, enerji açısından ve su açısından zengin meyvelerdir. Haklı olarak “beslenmenin güç kaynağı” olarak adlandırılırlar.

ELMANIN FAYDALARI

Elmanın bilinen sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

Sindirime yardımcı

Elmalar, lif bakımından zengin olduğundan, sindirim sürecine yardımcı olur. Düzenli elma tüketimi, düzgün bağırsak hareketleri ve kabızlık, ishal, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve diğer mide rahatsızlıklarının önlenmesini sağlar. Lif aynı zamanda besinlerin etkin bir şekilde emilimini sağlamak için mide ve sindirim sularının salınımını uyarır.

Kanseri önler

Elmalar özellikle meme ve kolon kanseri gibi çeşitli kanser türlerini tedavi etmede başarı sağlamıştır. Bununla birlikte, en önemli keşifler akciğer kanseri ile ilgili olmuştur. Elma, akciğer kanserini azaltmada ve yayılmasını yavaşlatmada belirgin ve inkar edilemez bir etki göstermektedir.

İnmeyi önler

Çalışmalar, düzenli elma tüketmenin hem erkeklerde hem de kadınlarda trombotik inme riskini azalttığını göstermiştir.

Anemi tedavisinde

Elmalar, zengin bir demir kaynağı oldukları için anemi tedavisinde yararlıdır. Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırarak, sadece anemi oluşumunu engellemekle kalmaz, aynı zamanda temel organların oksijen almasını da sağlar. Bu da kan dolaşımının ve organların düzgün çalışmasına neden olur.

Bağışıklık sistemini destekler

C vitamini, antioksidan bileşikler ve protein açısından zengin olan elmalar zayıflığın önlenmesinde, bağışıklığın artmasında ve kas kütlesinin geliştirilmesinde önemli rol oynar. Kilo almak istiyorsanız, elma günlük diyetinizin bir parçası olmalıdır. Ayrıca vücudun detoksifiye edilmesine ve genel sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olurlar.

Diyabet kontrolü

Kan şekeri kontrolü, diyabet hastaları için önemlidir ve elmadaki polifenoller, doğrudan vücut tarafından karbonhidrat alımını azaltır. Bu da, kan dolaşımında meydana gelen kan şekeri seviyelerindeki dalgalanmayı önleyerek, diyabetin kontrol altında tutulmasını sağlar. Polifenoller ayrıca sindirim sistemimizde glikoz emilimini azaltır ve kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmak için gerekli olan pankreasımızdan insülin salınımını uyarır. Son olarak, polifenoller vücuttaki hücreler üzerindeki insülin reseptörlerini uyarır, bu da şekerin kan dolaşımından atılmasını hızlandırır.

Diş bakımı

Elma yemek hem dişlerin hem de diş etlerinin temizlenmesine yardımcı olur. Elma yediğinizde, içindeki lif dişleri temizlerken, bu meyvenin antibakteriyel özellikleri bakteri ve virüslerin vücudu enfekte etmesinden korur. Elmalar ayrıca, bakterilerin ağzınızda çoğalmasını ve büyümesini azaltan tükürük salgısını (alkali bir bileşik) da uyarır.

Alzheimerın önlenmesi

Elmada bulunan bütün besin maddelerinin antioksidan etkileri, beyin dejenerasyonuna neden olan serbest radikalleri azaltarak, Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olur. Parkinson hastalığı açısından elma, dopamin üreten sinir hücrelerinin yavaş yavaş bozulmasını engeller ki bu da hastalığın temel nedenidir.

Beyin sağlığını artırmak

Elma beyindeki asetilkolin miktarını artırır. Asetilkolin de konsantrasyon, problem çözme ve hafızayı iyileştirmede faydalıdır.

Astım tedavisi

Elmalar muazzam bir anti-inflamatuar olarak, astım için diğer doğal tedaviler arasında en göze çarpandır. Elma kabuğunda bulunan bir flavonoid olan kersetin, iltihabı azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar.

Kalp hastalıkları önleme

Elma kalp krizi ve çeşitli kalp rahatsızlıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Elmanın antioksidan özelliği, lipit peroksidasyon adı verilen yağların oksidasyonunu azaltır. Aynı zamanda, kan damarlarında bulunan çeşitli yağları nötralize eder. Flavonoid kuersetin kan damarlarındaki inflamasyonu azaltır. Polifenol epikateşin ise vücuttaki kan basıncını düşürür.

Düşük kolesterol

Elmalarda bulunan çözünebilir lif, vücuttaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olarak, kardiyovasküler hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması haline getirir. Her gün elma tüketerek LDL (kötü) kolesterolde % 23'lük bir düşüş ve sadece altı ayda HDL (iyi) kolesterolde % 4'lük bir artış olur.

Kemik sağlığını korur

Elmada bulunan kaempferol, kuersetin ve myricetin gibi bileşikler, artrit ve gut gibi inflamatuar durumları azaltmada yarar sağlar. Romatizmadan muzdarip insanlar elmayı iyileşme sürecine yardımcı oldukları için çok faydalı bulurlar.

Görme kabiliyetini geliştirir

Elmadaki makula dejenerasyonu, katarakt ve glokom gibi göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca gözleri daha da güçlendirir, görme keskinliğini artırır ve gece körlüğünün tedavisinde yardımcı olurlar. Elmalar, serbest radikallerin gözlere olan etkisini azaltan ve çeşitli sorunları önleyen flavonoid bileşikler ve antioksidan filokütinler açısından zengindir.

Cilt bakımı

Elmalardaki güçlü antioksidanlar, erken yaşlanma, kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri ve diğer yaşla ilişkili durumlarla doğrudan bağlantılı serbest radikallerin zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Elma ve bal veya elma ve sütten yapılan maskeler, topikal olarak uygulandığında cildin parlaklığını ve ışıltısını arttırır.

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