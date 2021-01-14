Ses telleri görüntülendi

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Yeditepe Üniversitesi Dünya Müzikleri Korosu Genel Sanat Yönetmeni Seher Çelik, Şehrazat'ın 'Hayat' adlı şarkısını yorumlayarak tekli olarak müzikseverlerin beğenisine sundu. Prof. Dr. İsmail Koçak, Türk pop müziğinde gırtlağın davranışını tespit etmek için, şarkıyı söylerken Seher Çelik'in ses tellerinin endoskopi görüntülerini kaydetti.

Düzenlemesi Erhan Bayrak'a ait olan 'Hayat' için Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Sürrealist bir teknik ve imgelerin kullanıldığı video klip çekildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet THM Korosu'nda, ses sanatçısı olarak görev yapan, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi'nde kendi kurmuş olduğu 'Dünya Müzikleri Topluluğu'nun genel sanat yönetmeni ve koro şefi olan Seher Çelik, ticari olmayan, tamamen sanat kokan bir projeye imza attıklarını dile getirerek "Hayattan alacaklı olduğunu düşünen herkes için, 90'lar kalitesinde bir şarkı ile müzikseverleri selamlamak istedim" dedi.

Seher Çelik, POWERTÜRK Müzik Ödülleri 2021'de 'En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı' dalına aday gösterildi.