Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şehidin annesine söz verdiği evin temeli atıldı | Son dakika haberleri

        Şehit Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evin temeli atıldı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine söz verdiği evin temeli atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:31 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehidin annesine söz verdiği evin temeli atıldı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu (24), Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde 22 Şubat'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Şehit olmadan önce annesine ev sözü veren Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için mevlit okutuldu.

        Ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çorum Valiliği aracılığıyla köydeki eski evlerinin yerine inşa edilecek evin temel atma törenini düzenledi.

        Uslu'nun 20 Şubat’ta şehadet haberi geldiğinde ailesiyle temasa geçtiklerini belirten Çorum Valisi Ali Çalgan, "Şehidimizin cenazesini 22 Şubat’ta, uğruna şehit olduğu vatan topraklarına defnettikten sonra, şehidimizin babası ile yaptığımız görüşmede, kendisinin ailesine bir ev yapma hayali olduğunu öğrendik. Bu bilgiyi Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ilettik ve derhal ne gerekiyorsa yapılması talimatını aldık" dedi.

        REKLAM

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un en kısa zamanda, ailenin istediği yere ev yapılması talimatını verdiğini dile getiren Çalgan, "İnşallah proje ile şehidimizin hayali olan evi yapmış olacağız. Şehitlerimiz ve yakınları için ne yapsak azdır. Biz sadece vazifemizi yapanlardan olmak istiyoruz. Onların hakkını ödememiz mümkün değildir. Candan aziz bir şey yoktur. Şehitlerimiz vatan, bayrak, ezan için canlarını feda ettiler" diye konuştu.

        Hava şartları elverdiğince evi kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Çalgan, evin iç tefrişatının da ailenin istediği şekilde yapılacağını kaydetti.

        Baba Sadık Uslu ise devlet görevlilerinin sürekli yanında olduğunu belirterek "Devletim benim yanımda. Herkesten Allah razı olsun. Oğlumun vasiyeti yeni ev yapmaktı. Devletim, oğlumun vasiyetini yerine getirdi. Vatanım sağ olsun" dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Ali Çalgan ve şehit babası Sadık Uslu, butona basarak evin temel atma işlemini başlattı.

        Törenin ardından Çalgan, baba Sadık Uslu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit Mustafa Uslu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti. Kabir ziyaretinin ardından vatandaşlara İskilip dolması ikram edildi.

        *Şehit Mustafa Uslu'nun fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çorum Haberleri
        #Şehit Mustafa Uslu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!