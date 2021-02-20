'Şehir Efsanesi Deluxe' yayında

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Tepki'nin dinleyicileri ile buluşturduğu "Şehir Efsanesi" albümü beğeni topladı. Tanınmış elektronik müzik prodüktörleri Arem Özgüç ve Arman Aydın imzası bulunan; drill, boombap, Hip-Hop R&B, afro trap tarzlarından oluşan 10 şarkının yanı sıra eklenen 6 yeni şarkı ile birlikte 16 şarkılık "Şehir Efsanesi (Deluxe)" albümü 19 Şubat'ta dinleyicisi ile buluştu.

Yeni eklenen şarkılarda düet olarak Eko Fresh ve Fery ismini görürken, prodüktör koltuğunda ise 93, Furkan Karakılıç ve Divxrse isimleri yer alıyor.

"KOD" ve "Bu Gece Sabah Olmaz" şarkılarını kliplendiren Tepki, yeni çalışmalarını şarkıları ile eş zamanlı olarak sevenlerinin beğenisine sundu.