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        Haberler Gündem HT Trend Şehirlerarası yolcu taşıyan taksici taksimetreyi paylaştı

        Şehirlerarası yolcu taşıyan taksici taksimetreyi paylaştı

        İstanbul'da bir taksici, aldığı yabancı uyruklu bir yolcuyla şehirlerarası yolculuk yaptı. Taksici, görüntülediği taksimetrede 38 bin 500 lira ücret göze çarptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 11:19 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:19
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        Şehirlerarası taksi!
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        Bir taksici İstanbul'dan aldığı Suudi Arabistan uyruklu bir yolcuyla şehirlerarası yolculuk yaptı. Toplam 21 saatten fazla süren yolculuğun ücreti 38 bin 500 lirayı aştı.

        Taksi şoförü, "Otelimi tuttu, yemeğimi yedirdi. Şu an İstanbul'a dönüyoruz" dedi.

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