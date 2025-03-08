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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!

        Burdur'da, inşaat halindeki apartmana eşya götürdüğü sırada asansör boşluğuna düşen 83 yaşındaki Sultan Ülkü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ülkü'nün cenazesi savcının incelemesinin ardından morga götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:34 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:34
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        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
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        Burdur'da kan donduran olay, dün saat 19.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde inşa halindeki apartmanda meydana geldi.

        ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre kendi yaptırdıkları binaya eşya götüren Sultan Ülkü, asansör boşluğuna düştü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ülkü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ülkü'nün cenazesi savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

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