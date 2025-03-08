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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı, Hakkari haberleri | Son dakika haberleri

        Baba ile 10 yaşındaki oğlunu Zap suyu ayırdı!

        Hakkari'de, Zap Suyu'na uçan hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Yeşilgöz, akıntıya kapılıp kayboldu, yaralanan 10 yaşındaki oğlu Muhammet Yeşilgöz ise hastaneye kaldırıldı. Yeşilgöz, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından aracın düştüğü bölgeye yaklaşık 100 metre uzaklıkta, suda ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 07:57 Güncelleme: 08.03.2025 - 07:57
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        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
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        Hakkari'de yürek yakan kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Hakkari-Van kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Akçalı köyü yakınlarında meydana geldi.

        TAKLA ATIP ZAP SUYUNA UÇTU

        DHA'daki habere göre sürücü Aydın Yeşilgöz'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atıp Zap Suyu'na uçtu.

        BABA SUDA KAYBOLDU, OĞLU ARAÇTA SIKIŞTI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yeşilgöz'ün akıntıya kapılıp suda kaybolduğu kazada, yaralanan oğlu Muhammet Yeşilgöz (10) ise ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

        OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kayıp sürücünün bulunması için ekipler suda arama çalışması başlattı.

        100 METRE UZAKTA CANSIZ BULUNDU

        Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, aracın düştüğü bölgeye yaklaşık 100 metre mesafede, suda, sürücü Aydın Yeşilgöz'ün cansız bedeni bulundu.

        Acı haberle, Yeşilgöz'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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        #Hakkari
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