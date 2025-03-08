Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema En iyi 5 hayaletli ev filmi

        En iyi 5 hayaletli ev filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        ABONE OL

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Korku Seansı'ndan (The Conjuring) Perili Ev'e (The Haunting - 1963), Poltergeist: Kötü Ruh'tan Diğerleri'ne (The Others) 'sinema tarihinin en iyi 5 hayaletli ev filmi'ni anlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hayaletli ev filmleri
        #Hayaletli Ev
        #MEHMET AÇAR
        #KADİR KAYMAKÇI
        #en iyi hayaletli ev filmleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Minik Rana, köpeklerin saldırısında öldü
        Minik Rana, köpeklerin saldırısında öldü
        Son iddia çığlık terapisi
        Son iddia çığlık terapisi
        Ahmed Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları Suriye'yi test etmek istedi
        Ahmed Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları Suriye'yi test etmek istedi
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi