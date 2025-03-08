Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İKİ BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. REKLAM

SICAKLIK 6 BÖLGEDE NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.