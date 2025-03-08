Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevresinde yağmur, Hakkari ve Van'da ise kar bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkıyor ve bahar yüzünü gösteriyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İKİ BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK 6 BÖLGEDE NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 19, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 15, Az bulutlu
İZMİR: 18, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 20, Az bulutlu
BURSA: 17, Az bulutlu
EDİRNE: 21, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 18, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 24, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 20, Az bulutlu ve açık
ADANA: 24, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 23, Az bulutlu ve açık
HATAY: 22, Az bulutlu ve açık
MERSİN: 22, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 17, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 14, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 11, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 12, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN: 16, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 12, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 8, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 16, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 8, Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu güney kesimleri karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 19, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 13, Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA: 18, Az bulutlu ve açık