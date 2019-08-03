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Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, memleketi Elazığ'da toprağa verildi

şehit uğurlandı

Mustafa Uc'un haberine göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı için memleketi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Mardin'den helikopterle getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak Kovancılar Merkez Meydan Camii'nde katafalka konuldu.

GERİDE 50 GÜNLÜK BEBEK BIRAKTI

Törene 50 günlük bebeği Elçin ile katılan şehit eşi Nursen Kıratlı, şehidin babası Hasan Hüseyin ve annesi Ayşe Kıratlı gözyaşı döktü. Şehidin bebeğinin törene getirildiği sırada duygu dolu anlar yaşandı.

Törende şehit Kıratlı'nın özgeçmişi okundu. Ardından Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya cenaze namazını kıldırdı. Şehidin naaşı daha sonra omuzlara alınarak cenaze aracıyla Asri mezarlığa getirildi. Bu sırada vatandaşlar tekbir getirerek "Kahrolsun PKK" sloganı attı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit uzman çavuş Kıratlı'nın naaşı, daha sonra götürüldüğü Kovancılar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ da katıldı. Kıratlı'nın şehit olduğu çatışmada 2 asker de yaralanmıştı.

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