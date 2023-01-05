Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Şehit polis Fethi Sekin, vefatının 6’ncı senesinde kabri başında anıldı

Altı yıl önce İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ’da kabri başında anıldı.

Şehit polis Fethi Sekin, vefatının 6’ncı senesinde kabri başında anıldı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
İHA

İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Fethi Sekin, bugün şehadetinin 6’ıncı sene-i devriyesinde unutulmadı. Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrinde anma programı düzenlendi. Anma programında bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü şehit Sekin'in kabri başında dualar etti. Ardından Şehit Fethi Sekin Külliyesi’ndeki programa geçildi.

Anma programına şehit Fethi Sekin'in ailesinin yanı sıra Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Evren, siyasi parti temsilcileri, meslek arkadaşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: Ambulans şoförünü bıçaklamıştı! Sıcak gelişme! - Güncel haberler
GÜNDEM Ambulans şoförünü bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
Son dakika: Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri komisyonda
GÜNDEM Türkkan ve Başarır'ın fezlekeleri komisyonda
TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi: 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi
Pasaport ücretlerine zam! 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Güncel 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport harç ve defter ücreti
GÜNDEM Pasaport ücretlerine zam!
O adam işte böyle taksici oldu!
GÜNDEM O adam işte böyle taksici oldu!
Son dakika: Altılı masa toplanıyor... Hükümet programı masada
GÜNDEM Altılı masa toplanıyor... Hükümet programı masada
Hangi marketler fiyat sabitlendi? 2023 Fiyat sabitleyen marketler hangi ürünlerin fiyatlarını sabitledi?
GÜNDEM Hangi marketler fiyat sabitlendi?
Gülistan Doku olayında SON DAKİKA gelişmesi: 219 kişinin ifadesi alındı! Rus sevgili detayı... - Haberler
GÜNDEM 1097 gün oldu... Gülistan 3 yıldır karanlıkta!
Ankara'da vergi dairesinde doğalgaz zehirlenmesi!
GÜNDEM Ankara'da vergi dairesinde doğalgaz zehirlenmesi!
İkizlere hamile eşini öldürmüştü! İfadesini kayıtlar çürüttü
GÜNDEM İkizlere hamile eşini öldürmüştü! İfadesini kayıtlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.