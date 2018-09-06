Polis memuru Abdullah Delibaş ev baskınında şehit olmuştu

Van merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bir evde PKK'lı teröristlerin saklandığı ihbarını alan Van polisi eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde bulunan teröristler polise ateş açtı. Açılan ilk ateşte Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Abdullah Delibaş ile bir özel hareket polisi yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Delibaş kurtarılamayarak şehit olmuştu. Operasyonda sağ yakalanan PKK'lı terörist Ferhat Sayiner ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Meral Yıldız'ın haberine göre; Sayiner'in yargılanmasına Van 2'inci Ağır Ceza mahkemesinde devam edildi. Karar duruşması görülen PKK'lı Sayiner, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Sayiner ayrıca "kasten adam öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Sayiner'e ayrıca çeşitli suçlardan da 30 yıl hapis cezası verildi.

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