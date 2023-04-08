Şehsuvar Aktaş'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine yaşlı çiftin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.