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Şekersiz içecekler bir saatte vücuda nasıl etki ediyor? Uzmanlar açıkladı!

Şekersiz olarak satılan gazlı içeceklerin oluşturduğu sağlık riskleri uzmanlar tarafından sıkça söyleniyor. Ne kadar şekersiz diye satılsalar da aslında göründükleri kadar masum olmayan gazlı içecekler hakkında dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik...

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  • Şekersiz içecekler bir saatte vücuda nasıl etki ediyor? Uzmanlar açıkladı!

    İngiltere medyası, şekersiz, diyet gazlı içecekler hakkında dikkat çekici makaleler yayınladı. The Sun'ın haberine göre bilim insanları ve bilimsel araştırma verileri piyasada bulunan şekersiz içeceklerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu ortaya koydu.
  • Şekersiz içecekler bir saatte vücuda nasıl etki ediyor? Uzmanlar açıkladı!

    DİŞ MİNESİNE ZARAR VERİYOR

    Dr. Raj Juneja "Bu tür diyet içecekler diğer gazlı içecekler gibi çok yüksek oranda asidik. Diş minesine zarar vererek, vücudun yağ depolama merkezlerini harekete geçirebilir" dedi.
  • Şekersiz içecekler bir saatte vücuda nasıl etki ediyor? Uzmanlar açıkladı!

    "İÇİLECEKSE PİPETLE İÇİLMELİ"

    Juneja bu tür içeceklerdeki gazın oluşması için karbonasyon sürecinden geçirildiğini ve bu durumun dişte hassalığa neden olabileceğini dile getirdi. İngiliz ortodontist Dr. Khaled Kasem ise "Eğer bu tür içecekler içecekse pipet kullanılmalı ve bunları tükettikten hemen sonra su içmenizi tavsiye ederim" dedi.
  • Şekersiz içecekler bir saatte vücuda nasıl etki ediyor? Uzmanlar açıkladı!

    İNSÜLİN DİRENCİNİ ARTIRIYOR

    Dr. Kasem, şekersiz içecekler içildikten 20 dakika sonra insülin üretiminin tetiklendiğini belirtti. Dr. Matthew Snelson ise "Vücudumuz alınan gıdalara tepki olarak insülin salgılar ve bu da özellikle karbonhidrat içeren gıdalarda olur. İnsülin, vücudun yağ depolamasında bir rol oynar" dedi.
  • Şekersiz içecekler bir saatte vücuda nasıl etki ediyor? Uzmanlar açıkladı!

    "KİLO VERMEK İÇİN KULLANILMAMALI"

    Geçtiğimiz Mayıs ayında Dünya Sağlık Örgütü bir araştırma yapmış ve az şekerli tatlandırıcıların zararlarını gündeme getirdi. Bu tür ürünlerin "kilo vermek için" kullanılmaması gerektiğini altını çizdi.

    Uzmanlar, şekersiz içecekleri içtikten sonraki 40 dakikada "kısa bağımlılık halinin" tetiklendiğini ve 60 dakika sonra ise bu tür içeceklerideki kafeinin susuzluğu artırdığını belirtti. Dr. Juneja, "Diyet içeceklerde normal gazlı içeceklere göre daha az kafein olsa da yine de bir miktar kafein bulunuyor. Kafein dehidrasyona sebep olabilir" dedi.

    Kaynak: The Sun

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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