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Şekip Taşpınar taburcu oldu

Oyuncu Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. 27 gün tedavi gören oyuncu taburcu olduğunu açıkladı

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  • Şekip Taşpınar taburcu oldu - Magazin haberleri

    Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran'da rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
  • Şekip Taşpınar taburcu oldu - Magazin haberleri

    Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.
  • Şekip Taşpınar taburcu oldu - Magazin haberleri

    Zorlu süreci atlatan Şekip Taşpınar'dan 27 gün sonra taburcu oldu. Taşpınar, hastaneden çıkarken açıklama yaptı.
  • Şekip Taşpınar taburcu oldu - Magazin haberleri

    Şekip Taşpınar şu ifadeleri kullandı: Sevgili Dostlar. Bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız.

    Yoğun bakımdan servise çıktığım güne, servisten evime kavuştuğum 4 Temmuz gününe kadar tıbbi bilgileriyle bir o kadar da insani destekleriyle beni sağlığıma kavuşturan Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Eğt. Arş. Hastanesi'nin tüm personeline minnettarım.

    Nefrolog Prof. Dr. Bülent Huddam ve ekibi, Nörolog Prof. Dr. Vedat Semai Bek, İç Hastalıkları hekimimiz Yaşar Yılmazkarabulut, yoğun bakımdayken süreci en ince ayrıntısına kadar takip edip gece gündüz demeden tüm bilgileri aktaran doktorumuz Ercan Gönül ve her şeyi baştan sona ilgiyle takip edip, taburcu olduğum gün bizi odasında ağırlama ve arabamıza kadar uğurlama nezaketini gösteren değerli başhekimimiz Prof. Dr. Turhan Togan hoca...
    Bana ikinci bir yaşam verdiniz. Ne kadar teşekkür etsem, az.
  • Şekip Taşpınar taburcu oldu - Magazin haberleri

    Hastane sürecimde yaptığı ilkeli, etik haberlerle hem kamuyu bilgilendiren hem desteğini esirgemeyen basın emekçisi gazeteci arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ediyorum.

    Artık evimdeyim ve bir süre daha dinlenmem gerekecek. Aramalarınıza dönemez, mesajlarınıza cevap veremezsem ne olur gönül koymayın dostlar. Benim için verdiğiniz her emek çok kıymetli. Birlikte daha güzel günlerimiz olsun diye, güç topluyor olacağım.
    Çok sevgiler.

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