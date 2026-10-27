Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Sel ve su baskını uyarısı: Valilik saat verdi! İstanbul’da sağanak yağışta en riskli bölgeler hangileri?

        Sel ve su baskını uyarısı: Valilik saat verdi! İstanbul’da sağanak yağışta en riskli bölgeler hangileri?

        İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına riski için uyarılar peş peşe geldi. İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış beklenen ilçeleri açıklarken gözler su baskını riskinin en yüksek olduğu bölgelere çevrildi. Kuvvetli rüzgarın da etkili olmasının beklendiği kentte vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi. Peki, İstanbul'da sağanak yağış hangi ilçelerde etkili olacak, yağış saat kaçta sona erecek? İşte, Sağanak yağışta en riskli bölgeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İstanbul’da 27 Ekim Salı günü etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riski gündeme geldi. İstanbul Valiliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarında, kent genelinde beklenen sağanağın özellikle bazı kuzey ilçelerinde daha kuvvetli olacağı belirtildi. Özellikle bazı ilçelerde yağışın şiddetini artırması beklenirken sel, su baskını ve ulaşımda aksama ihtimaline karşı tedbir çağrısı yapıldı. Peki, Yağmur saat kaça kadar yağacak, kaçta bitecek? İşte, İstanbul’da sağanak yağışta en riskli ilçeler…

        2

        İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞTA EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

        İstanbul Valiliğinin meteorolojik değerlendirmelere dayanan açıklamasına göre Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan ve Şile’de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Bu ilçelerde metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

        3

        METREKAREYE 21-50 KG YAĞIŞ DÜŞECEK

        İstanbul genelinde ise metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış öngörülüyor. Kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

        4

        İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

        İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarısında, kentte kuvvetli yağışın 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren etkili olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada yağışın salı akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtildi.

        5

        İSTANBUL’DA RÜZGARIN HIZI SAATTE 70 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

        Valiliğin uyarısında, rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesinin, zaman zaman ise 70 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarın sağanakla birlikte olumsuzluklara yol açabileceği değerlendiriliyor.

        6

        HAVA SICAKLIKLARI 3-5 DERECE DÜŞECEK

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşmesi bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olması gerekiyor.

        7

        SAĞANAK YAĞIŞTA SEL VE SU BASKININA DİKKAT!

        Kuvvetli yağış sırasında alt geçitler, bodrum katlar ve su birikmesi yaşanabilecek yollar risk oluşturabiliyor. Sürücülerin suyla kaplanan güzergahlara girmemesi, yaya geçişlerinde biriken sulardan uzak durması ve ani su baskını ihtimali bulunan alanlarda dikkatli olması gerekiyor. Kuvvetli rüzgar sırasında ağaçların, direklerin ve gevşek durumdaki tabela ya da yapı parçalarının yakınında bulunmamak önem taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te kıraathanede merdivenlerden düşen kişi hayatını kaybetti

        Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – FATİH'te kıraathanede merdivenlerden inerken düşen Sedat Asabi (64) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi, Asabi'nin tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata indiği sırada düştüğünü söyledi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, A...
        #sağanak yağış
        #valilik
        #istanbul
        #Sel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        2026'nın yaşayan en seksi erkeği: Noah Wyle
        2026'nın yaşayan en seksi erkeği: Noah Wyle
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"