Sel ve su baskını uyarısı: Valilik saat verdi! İstanbul’da sağanak yağışta en riskli bölgeler hangileri?

Fatih'te kıraathanede merdivenlerden düşen kişi hayatını kaybetti

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – FATİH'te kıraathanede merdivenlerden inerken düşen Sedat Asabi (64) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi, Asabi'nin tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata indiği sırada düştüğünü söyledi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, A... Daha Fazla Göster Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – FATİH'te kıraathanede merdivenlerden inerken düşen Sedat Asabi (64) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi, Asabi'nin tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata indiği sırada düştüğünü söyledi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, Asabi'nin merdivenlerden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 03.23 sıralarında Karagümrük Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanenin üst katında bulunan Sedat Asabi, tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata inmek istedi. Merdivenlerden inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden Asabi düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Asabi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TUVALETE GİTMEK İÇİN ALT KATA İNİYORDU Olayla ilgili çalışma başlatan Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kıraathanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, Asabi'nin merdivenlerden ineceği sırada sendeleyerek düştüğü belirlendi. İş yeri sahibi polis ekiplerine verdiği ifadede, Asabi'nin kıraathaneye alkollü geldiğini ve burada da alkol içmeye devam ettiğini, tuvalete gitmek için merdivenlerden inerken düştüğünü söyledi. MERDİVENLERDEN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA Güvenlik kamerası görüntülerinde, Asabi'nin merdivenlere yöneldiği, ardından dengesini kaybederek düştüğü anlar yer alıyor. Görüntülerde kıraathanede bulunanların Asabi'nin düşmesinin ardından yardımına koştuğu anlar da yer alıyor. Polis olayla ilgili soruşturması ise sürüyor. (DHA) Daha Az Göster