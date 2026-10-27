Sel ve su baskını uyarısı: Valilik saat verdi! İstanbul’da sağanak yağışta en riskli bölgeler hangileri?
İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına riski için uyarılar peş peşe geldi. İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış beklenen ilçeleri açıklarken gözler su baskını riskinin en yüksek olduğu bölgelere çevrildi. Kuvvetli rüzgarın da etkili olmasının beklendiği kentte vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi. Peki, İstanbul'da sağanak yağış hangi ilçelerde etkili olacak, yağış saat kaçta sona erecek? İşte, Sağanak yağışta en riskli bölgeler…
İstanbul’da 27 Ekim Salı günü etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riski gündeme geldi. İstanbul Valiliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarında, kent genelinde beklenen sağanağın özellikle bazı kuzey ilçelerinde daha kuvvetli olacağı belirtildi. Özellikle bazı ilçelerde yağışın şiddetini artırması beklenirken sel, su baskını ve ulaşımda aksama ihtimaline karşı tedbir çağrısı yapıldı. Peki, Yağmur saat kaça kadar yağacak, kaçta bitecek? İşte, İstanbul’da sağanak yağışta en riskli ilçeler…
İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞTA EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?
İstanbul Valiliğinin meteorolojik değerlendirmelere dayanan açıklamasına göre Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan ve Şile’de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Bu ilçelerde metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.
METREKAREYE 21-50 KG YAĞIŞ DÜŞECEK
İstanbul genelinde ise metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış öngörülüyor. Kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarısında, kentte kuvvetli yağışın 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren etkili olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada yağışın salı akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtildi.
İSTANBUL’DA RÜZGARIN HIZI SAATTE 70 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR
Valiliğin uyarısında, rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesinin, zaman zaman ise 70 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarın sağanakla birlikte olumsuzluklara yol açabileceği değerlendiriliyor.
HAVA SICAKLIKLARI 3-5 DERECE DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşmesi bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olması gerekiyor.
SAĞANAK YAĞIŞTA SEL VE SU BASKININA DİKKAT!
Kuvvetli yağış sırasında alt geçitler, bodrum katlar ve su birikmesi yaşanabilecek yollar risk oluşturabiliyor. Sürücülerin suyla kaplanan güzergahlara girmemesi, yaya geçişlerinde biriken sulardan uzak durması ve ani su baskını ihtimali bulunan alanlarda dikkatli olması gerekiyor. Kuvvetli rüzgar sırasında ağaçların, direklerin ve gevşek durumdaki tabela ya da yapı parçalarının yakınında bulunmamak önem taşıyor.