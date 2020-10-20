"Selam Tevhid'de kumpas" dava dosyasında mütalaa

AA

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaasının okunmasının ardından sanık ve avukatlar mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de, sanık ve avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.

-Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan mütalaada, sanıklardan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Emrullah Uslu ve Murat Çetiner hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında savunmalarının alınamadığı gerekçesiyle, yine haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Alper Akbulut, Aytekin Koçak, Bilal Gümüşdağlı, Faruk Kıvrak, Hasan Basri Kahraman, Kılıç Aslan, Ömer Özüyılmaz, Ramazan Bolat, Reşat Nuri Polat ve Serdar Bayraktutan'ın henüz yakalanamadıkları ve savunmalarının alınamamış olması sebebiyle haklarındaki dosyanın ayrılarak, yeni bir esas numarası üzerinden yargılamanın devamına karar verilmesi istendi.

Sanıklardan eski emniyet müdürleri, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse ile Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet Işık, Cem Akar, Gültekin Avcı ve Oktay Bulduk'un, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olmak", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Siyasal veya askeri casusluk", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Kişisel verilerin kaydedilmesi", "Resmi belgede sahtecilik", "Suç uydurma", "Gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 46 yıldan 104'er yıla kadar hapsi istenen mütalaada, bu sanıkların üzerlerine atılı bazı suçları birden fazla kez işlemeleri nedeniyle cezalarda arttırım yapılması öngörüldü.

Mütalaada, aralarında sanıklardan Selman Yuyucu'nun da bulunduğu 59 sanığın ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etmek", "FETÖ/PDY Silahı Terör Örgütü üyesi olmak", "Siyasi ve Askeri Casusluk", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek", Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Verilerin Kaydedilmesi" ve "Suç Uydurma '' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 81 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi.

Sanıklardan Mehmet Şerif Güney ve Mustafa Büyükkarakurt'un, "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapislerine, diğer suçlardan beraatlerine karar verilmesi talep edilen mütalaada, sanık Feridun Turan'ın tüm suçlardan beraatine, yargılama aşamasında ölen sanık Bahadır Kıcır hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmesi istendi.