Selami Şahin: Siz olmasanız ben olmazdım

"Siz olmasanız Selami Şahin olmazdı" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Usta sanatçı Selami Şahin, Fişekhane Deniz Sahne'de dün gece hayranlarına eşsiz bir deneyim yaşattı. 'Sevenleriyle yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Şahin, "Koronavirüs sebebiyle hiçbir konseri kabul etmemiştim ama artık müzikseverlerle buluşmayı çok özledim. Siz olmasanız Selami Şahin olmazdı. Böyle bir mekânda sahne almaktan ayrıca gurur duyuyorum. Umarım böyle yerlerin sayısı artar." dedi.

Geceye 'Seninle Başım Dertte' şarkısıyla başlayan Selami Şahin, ardından 'Özledim', 'Ben Sevdalı Sen Belalı', 'Alışmak Sevmekten Daha Zor', 'Gitme Sana Muhtacım' gibi klasikleşen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi.

KONSERLER 1 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Türk müziğinin her dalda en iyi isimlerini ağırlayacak Fişekhane Deniz Konserleri'nde; Berkay, Şevval Sam, Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin gibi isimler 1 Ekim'e kadar seyirciyle buluşacak.

Diğer sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

Berkay – 10 Eylül

Şevval Sam – 11 Eylül

Serdar Ortaç – 17 Eylül

Buray – 18 Eylül

Mor ve Ötesi – 24 Eylül

Sertab Erener – 25 Eylül

Erol Evgin – 1 Ekim