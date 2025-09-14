Selçuk İnan: Zor bir ligdeyiz, kazanmak kolay değil

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu.

"ZOR BİR LİGDEYİZ, KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün üzerimizde bir baskı vardı. Bu baskı bize hem olumlu, hem olumsuz yansıdı. Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü. İşimiz zor kolay değil. Daha önce de söyledim; oyuncular birbirini henüz tanımıyor. Sadece bir iki antrenman yapabildik. Bu oyuncular iyi ve karakterli oyuncular, dışarıdan aldığınız her futbolcu hemen adapte olamıyor. Takımın hepsi ilk defa sahaya çıktı. Mutlaka kazanmamız gerekiyor ama zor bir ligdeyiz kazanmak kolay değil, bir şekilde bu takım kazanacak. Uzun zamandır maç yapmayan oyuncularımız, milli takıma gidenler vardı. İşimizin kolay olmayacağını biliyordum. İşler istediğimiz gibi gitmedi, çalışacağız. Oyuncuların birbirine alışmasını bekleyeceğiz bu futbol başka şansımız yok. Daha fazla pozisyona giren bir takım yaratmak adına belli değişiklikler yapacağız" ifadelerini kullandı.