        Selçuk Şahin: Top bizdeyken daha iyi oynayabilirdik - ikas Eyüpspor Haberleri

        Selçuk Şahin: Top bizdeyken daha iyi oynayabilirdik

        Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, 2-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Top bizdeyken daha iyi oynayabilirdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 20:13 Güncelleme: 13.09.2025 - 20:13
        "Top bizdeyken daha iyi oynayabilirdik"
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Selçuk Şahin, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "TOP BİZDEYKEN DAHA İYİ OYNAYABİLİRDİK"

        Karşılaşma hakkında değerlendirme yapan Şahin, "Önce Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Biz oyunun karşılama bölümünde iyi işler yaptık, o anlarda iyi durduk, ilk yarı özellikle fırsat vermedik. Galatasaray mobil bir takım. Top bizdeyken daha iyi oynayabilirdik. Icardi ve İlkay olduğu için biraz baskı gücü düştü Galatasaray'ın. Osimhen, Barış, Lemina baskı gücü daha yüksek. Rakibi yakalamışken böyle topla iyi şeyler yapabilseydik... Özellikle savunma arkasına çok çalıştık. 1-2 pozisyon yakaladık. Doğru pası bulsaydık planladığımız gibi olacaktı her şey. Büyük takımla oynuyoruz sonuçta, hataların çoğunu kullanabiliyor. Çok zor bir 5 hafta geçirdik, zor fikstürdü. Her maç zor bu ligde, maç kazanmak kolay değil. Artık kazanarak yukarılara çıkacak bir Eyüpspor yaratmak istiyoruz. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

