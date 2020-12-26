Şarkıcı Selda Bağcan, Posta'ya yaptığı açıklamada, “Hayatımda hiç açık giyinmedim. Öyle omuzlarımı bile göstermek falan hiç bana göre değil. ‘Sol muhafazakar’ diyorlar ya hani, işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, bana ayıp geliyor." dedi.

Bağcan'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı ünlü isimler de Bağcan'a tepki gösterdi.

Oyuncu Şebnem Bozoklu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl ayıp insanları giydiği şeyler üzerinden ayıplamaktır! Ne zaman öğreneceğiz bunu? Sağcısı da aynı solcusu da!" ifadelerini kullandı.