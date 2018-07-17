Cadde'nin haberine göre, oyuncu, “İki aydır Bodrum’daydım boştu oralar. Dolmaya başlayınca kaçtım. Ben kalabalık değilken gidiyorum sonra dönüyorum. Gümüşlük’te evim var, 15 yıldır her yaz giderim” dedi. Kendisini evli zanneden bir basın mensubunun sorusuna ise Seyven gülerek “Ben hiç evlenmedim ve evlenmeyi de düşünmüyorum” diye cevap verdi.

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