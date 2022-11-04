Selena Gomez: Belki de hiçbir zaman çocuk doğuramayacağım

"KURTULMAK İÇİN İLAÇ KULLANDIM"

Gomez, belgeselde, belki hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını açıkladı. Ünlü isim, bunun nedeninin de bipolar bozukluktan kurtulmak için kullandığı ilaçlar olduğunu söyledi.

Bu konuda bir arkadaşıyla yaşadığı duygusal deneyimi anlatan Selena Gomez, hamile kalmak için çabalayan bir arkadaşını ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.