Selena Gomez: Belki de hiçbir zaman çocuk doğuramayacağım

Selena Gomez, kendi yaşamını konu alan ve bir dijital platform için hazırlanan 'My Mind and Me' adlı belgeselde samimi açıklamalarda bulundu.

Gomez, yaşadığı sağlık sorunlarını ve bunlara neden olan durumları anlattı. Selena Gomez, ruhsal sorunlarının, geçmişinde yaptığı hatalar yüzünden meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.